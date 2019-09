75 xiquets i xiquetes de 2-3 d’Albal ja cursen gratuïtament

Print This Post

Albal ha realitzat obres de millora en els centres educatius.



El curs escolar ha començat per als alumnes d’Albal, entre ells per a 15 xiquets de 2 a 3 anys que han començat les primeres classes en l’aula del Col·legi Sant Blai després de la seua habilitació, per part de la Conselleria d’Educació, d’una classe gratuïta.



L’adequació i obres de la classe i el mobiliari han estat a càrrec de la Conselleria d’Educació qui també s’ha fet càrrec de les despeses de personal docent.



Els 15 alumnes de l’aula del Col·legi Sant Blai junt amb els 60 matriculats en l’Escola Municipal Ninos d’Albal, permet que 75 xiquets i xiquetes puguen estar estudiant gratuïtament aquest curs escolar al municipi.



Per altra banda, diverses instal·lacions d’altres col·legis del municipi han sigut millorats aprofitant el període vacacional.



Gràcies al Pla de Manteniment d’escoles de la Diputació de València, l’Escola Infantil Ninos ha rebut 38.000 euros amb els quals s’han millorat les instal·lacions.



Per la seua banda, el Juan Esteve Muñoz, ha rebut 1.040.733 euros del programa Edificant per a millorar el centre.