7a prova de l’IX Circuit Caixa Popular Ribera de Xúquer 2019 a l’Alcúdia

En la L’Alcudia, aquest dissabte passat 4 de maig es va celebrar el seu XXXII VOLTA A PEU A L’ALCUDIA 2019. Amb una temperatura de 27 graus centígrads a les 18.00 hores van començar les categories dels infantils en les diferents distàncies en l’avinguda Antonio Almela on es trobava l’eixida i meta. Les categories absolutes eixim a les 19.00 hores amb una participació de 109 dones i 466 homes. Circuit clàssic de 10 quilòmetres, semiurbà amb relleu suau.

El vencedor com és habitual del Caixa Rural d’Algemesí Khalid El Hissouf en 32’46”, seguit per Borja Anon Blasco del C. Sr. Metaesport a 10 segons. i David Blay Martínez del Cresp Runners que va invertir 33’12”. El nostre president del Club Atletisme Alzira Jesús Alcanyís Díaz segueix amb els seus bons resultats i va pujar al podi quedant tercer en la seua categoria de veterà C. En les xiques va véncer la júnior femenina Sara Alemany del C. At. Torrent en 39’59” seguida de la veterana A, Sandra Pla Sanchis del Caixa Rural d’Algemesí a 1’01”. La tercera va ser també veterana A de l’Alejandro Sanz – Rickysporteam a 8 segons de Sandra.

Per clubs el primer en categoria masculina va ser l’Alejandro Sanz – Rickysporteam i en categoria femenina el Caixa Rural d’Algemesí.

La pròxima prova de l’IX CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER 2019 serà a Alberic amb el seu XXV Volta a Peu, on hauran carreres per als més xicotets. L’absoluta serà de 8 quilòmetres, semiurbana i que sinó han canviat pujarem al calvari dues vegades.