28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball

Des del Sindicat de Tècnics d’Infermeria insistim en la necessitat que les mesures de protecció que se’ls facilita als professionals de sanitat han de ser de qualitat contrastada, a diferència de les defectuoses màscares FFP2 Garry Galaxy amb les quals van estar treballant durant uns dies abans que foren retirades per Sanitat en detectar que no complien amb cap classificació indicada en la normativa.



SAE ha ampliat la seua denúncia al Fiscal General de l’Estat per aquestes màscares, ja que, a la falta d’equips de protecció individual adequats, ara cal sumar lots de material defectuós, la qual cosa incrementa la sensació d’inseguretat i estrés entre els professionals, que es veuen exposats a un risc de contagi i, per descomptat, a la propagació del virus.



La crisi generada pel Covid-19 ha posat de manifest la falta de recursos en la sanitat pública, però també la incapacitat d’actuació dels gestors sanitaris, que, de manera insistent, prenen decisions sense la previsió i la serietat que aquesta situació mereixen, saltant-se una vegada i una altra els protocols de riscos laborals i, fins i tot, modificant-los per a adaptar-los al material existent en lloc de garantir la seguretat dels professionals.



“Sis setmanes després de decretar-se l’estat d’alarma, molts professionals continuen sense comptar amb el material adequat, ni en qualitat ni en quantitat, per a abordar aquesta emergència sanitària. Tant en hospitals com en centres sociosanitaris, es continuen reutilitzant màscares i bates que estan indicades per a un només ús, hi ha centres en els quals els professionals han estat treballant diversos dies sense guants, les bosses de fem i les fongues de matalassos continuen transformant-se en improvisats EPIs… Situacions indignes que ens porten a continuar exigint que es dote als treballadors de la protecció que precisen, amb l’objectiu que es complisca el compromís que tota empresa ha de tindre cap als seus professionals: garantir la seguretat i la salut en l’àmbit laboral, i això no s’aconsegueix modificant protocols per a adaptar-los als interessos dels gestors en lloc de les necessitats de protecció dels professionals”, explica Daniel Torres, secretària d’acció social i formació de SAE.