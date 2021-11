El professor de la UPV Eduardo Rojas és el nou president de PEFC International

Connect on Linked in

Eduardo Rojas Briales, professor i investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sigut elegit nou president del Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), l’organització de certificació forestal més important del món.

Doctor en Enginyeria forestal per la Universitat Politècnica de Madrid, Rojas es va incorporar a la UPV fa 20 anys, en 2001, com a professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi natural, on ha impartit docència en silvicultura, ordenació forestal sostenible, recursos forestals europeus, vivers i repoblacions, paisatgística i jardineria, pascicultura, millora genètica forestal, energies renovables, pertorbacions, i canvi climàtic i incendis.

En 2004, Rojas va ser nomenat subdirector de Coordinació Acadèmica de la l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi natural de la UPV, sent la seua figura clau en l’elaboració del pla d’estudis del nou Grau d’Enginyer Forestal i del Medi natural.

Així mateix, Rojas és membre de l’Institut Universitari de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (ITACA) de la UPV, i des de 2017, i coordina, a més, el programa formatiu que el Servei Forestal Indi organitza per als seus futurs enginyers forestals a l’estranger.

PEFC és una organització no governamental internacional sense ànim de lucre, nascuda en 1999, i que actualment lidera els sistemes nacionals de certificació forestal. Amb seu a Ginebra (Suïssa), PEFC integra, en l’actualitat, a un total de 86 institucions. De totes elles, 55 són organitzacions nacionals independents que desenvolupen i implementen el sistema PEFC al seu país, mentre que les 31 restants inclouen a ONG, sindicats, empreses, associacions comercials, organitzacions de propietaris de boscos i individus compromesos amb els fins del Programa.

Rojas, actualment també decà del Col·legi d’Enginyers forestals, president de la Fundació Capital Natural i coordinador de Junts pels Boscos, pren el relleu en el càrrec de Peter Latham després de l’elecció, per unanimitat, de la seua candidatura, proposta per PEFC España i recolzada de manera contundent en el marc de la vigèsim-sisena Assemblea General de PEFC International celebrada esta setmana.

En els últims anys, segons ha afirmat Rojas després de la seua elecció, els boscos s’han situat en el centre dels principals debats internacionals, especialment en ells lligats a la lluita contra el canvi climàtic. En tot cas, encara que el principal instrument de PEFC és la certificació, la seua missió i els seus valors són molt més amplis. No hi ha cap altra organització en el món que represente a la comunitat forestal de forma tan completa.

Posteriorment, Ben Gunneberg, CEO de PEFC International, ha destacat per a concloure que, com a representant dels propietaris i gestors forestals, expert en política forestal internacional i ex subdirector general de la FAO, Eduardo Rojas aporta els coneixements i les habilitats necessàries en els debats polítics actuals per a amplificar el paper de la gestió forestal sostenible, i així, fer front a alguns dels majors desafiaments climàtics de l’actualitat.