Els senglars prenen Carcaixent: qué creus que deuria fer l’Ajuntament amb aquest problema de seguretat pública? Comenta`ns

Connect on Linked in

Un ramat de senglars va campar a pler per diversos carrers i espais públics de Carcaixent, com va ser el col·legi Francesc Pons, fins que van tornar al seu hàbitat atravessant alguns camps del municipi de La Ribera Alta.

Els usuaris locals de diferents xarxes socials no s’han fet esperar per mostrar als seus perfils alguns testimonis gràfics del incident, reobrint un debat a la opinió pública sobre les possibles solucions per combatre el que per a molts és una auténtica plaga.

Este fet que comença a ser massa habitual en varies poblacions de la comarca, deixant constància de la sobrepoblació d’aquesta espècie salvatge, davant l’absència de depredadors i a la seua taxa de reproducció, molt elevada. Una proliferació masiva que està causant greus problemes tant als camps de cultiu a on solen refugiar-se com als ciutadans que recorren els barris de les localitats a determinades hores del capvespre i de la nit, així com als conductors que poden patir un accident, degut al tamany d’alguns exemplars.

Per exemple, l’any passat un matrimoni va patir un accident en la seua motocicleta a la CV-50. Per tant, de lo que parlem es d’un greu problema de seguretat ciutadana.

Aleshores: Qué deurien fer els ajuntaments per solucionar aquest problema de seguretat pública?