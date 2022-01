Aquesta intervenció que compta amb una inversió de 105.760,30 € té per objectiu millorar l’accessibilitat en tot l’entorn i afavorir el trànsit per als vianants, ciclistes i conductors

A Alaquàs han començat els treballs per a la creació d’una nova glorieta així com la millora dels accessos ciclo-vianats en l’entorn de la intersecció de l’Av. Pablo Iglesias i el carrer Bisbe Cervera, junt a les instal.lacions esportives del Terç. Les obres que compten amb una inversió total de 105.760,30 € formen part del Plà d’inversions 2020-2021 de la Diputació de València.

Les tasques es centren en la reordenació de l’intersecció entre l’Avinguda Pablo Iglesias i el carrer Bisbe Cervera amb la repavimentació de tots els vials per tal de millorar l’accesibilitat en tot el seu entorn i afavorir el trànsit per als vianants, ciclistes i conductors.

Amb la construcció de la nova glorieta s’eliminaran totes les senyals semafòriques existents a l’Avinguda així com l’actual gir a l’esquerra cap a Bisbe Cervera des de l’entrada al qual s’accedirà per la nova rotonda, quedant d’aquesta manera un carril per sentit i una nova línia d’aparcament en el costat del poliesportiu. S’ampliarà a més la vorera existent per a aconseguir un ample addicional per a l’accés per dels vianants al poliesportiu. Les obres contemplen a més la reposició del carril bici existent en el costat de l’hotel. Just al costat del supermercat, es durà a terme la reposició del vial ciclo-vianant existent. A més, per a permetre la correcta connexió per als vianants per tot l’entorn es crearà un nou pas de vianants per a afavorir la reducció de la velocitat i dotar l’espai de major seguretat.



Pel que fa a l´enllumenat públic i en línia amb les polítiques de respecte i compromís amb el medi ambient, està prevista la col.locació de noves lluminàries LED de baix consum en la nova glorieta que, posicionades en diferents alçàries, permetran il.luminar tant les calçades com les àrees per als vianants. Les tasques es completaran amb la reorganització de l’àrea d’aparcament contigua a l’Hotel per a l’estacionament d’autobusos.



És important recordar que, amb motiu de l’execució d’aquestos treballs, l’afectació al trànsit rodat en aquesta primera fase serà la següent: tall de carrer Bisbe Cervera encreuament amb carrer Santa Anna i intersecció Pablo Iglesias amb carrer Bisbe Cervera (ambdues direccions). Desviament per carrer Santa Anna i carrer Beniparrell. El servei de transport FERNANBUS manté la parada situada en carrer Bisbe Cervera amb desviament per carrer Santa Anna cap a Pablo Iglesias.