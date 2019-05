A Alfafar tindrà lloc la romeria a la verge de Cotes des de l’Associació Castellano Manchega d’esta població.

Print This Post

En un lloc de terres valencianes, hi havia persones amb la ‘murrina’ de la seua terra enyorada que un dia va haver de deixar per circumstàncies de la vida i que hui vol fer-se sentir a través dels mitjans que es disposen perquè les seus costums i llegendes ajunte la seua història i no quede en l’oblit. Estem parlant de l’Associació Castellà Manchega l’Horta Sud Dulcinea d’Alfafar i és el seu president Juanjo Hernández el que ens parla d’ella en el programa “Prop de tu”.

Es tracta d’un grup de gents procedents de Castilla la Mancha que es van unir en 2008 per a no perdre els seus orígens i ser reconeguts en la seua localitat i a través de la Xarxa. La Federació a la que pertanyen realitzen moltes activitats per mantindre viu l’esperit de la seua comunitat en el seu interior.

Este dissabte en Alfafar a les 10h tindrà lloc la esperada romeria a la verge de cotes.

Des de l’Associació Castellano Manchega l’horta Sud Dulcinea d’Alfafar ens conviden a que dissabte gaudim de la seua romeria.