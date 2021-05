A Cullera hi ha 300 fanecades dedicades al cultiu ecològic de la carabassa

Print This Post

A Cullera es du a terme el primer tall de carabasses cultivades a l’aire lliure

A Cullera es du a terme el primer tall de carabasses cultivades a l’aire lliure del conjunt de zones productores del territori valencià i també de tot l’Estat.

Convertint a la localitat en un punt neuràlgic pel que fa a la producció de carabasses en les nostres comarques. De fet, la superfície de cultiu no para de créixer i ja hi ha prop de 300 fanecades dedicades al cultiu.

A més cada vegada s’incrementa el número de llauradors interessats en produir carabassa a Cullera i ja hi ha uns 10 productors dedicats professionalment a aquest cultiu.

Són cinc les diferents varietats cultivades de carabassa i la campanya s’enceta amb la potimarró cultivada en ecològic i a més situada en terrenys del Parc Natural de l’Albufera.

Des de LA UNIÓ de Llauradors aposten per promocionar el consum dels productes ecològics a les nostres comarques, per a que els consumidors puguen gaudir d’aliments locals cultivats sense productes químics i que tot no se’n vaja a l’exportació.

El cultiu de la carabassa s’incrementa a Cullera a conseqüència de la capacitat productiva i de l’interés dels comerços per a adquirir aquest producte de tan bona qualitat.