‘A la llum de la lluna’ posa a disposició del públic les entrades de Zahara, Revólver i Soleá Morente en València

Demà, 11 de maig, a les 12.00 hores en el web alallumdelalluna.com

Els concerts se celebren al claustre Sud del monestir de Sant Miquel dels Reis a les 21.00 hores

El cicle ‘A la llum de la lluna’, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, ha activat les entrades per als concerts dels grups musicals Zahara, Revólver i Soleá Morente, que es poden descarregar en el web www.alallumdelalluna.com des de l’11 de maig a les 12.00 hores.

Els concerts se celebren a les 21.00 hores a l’aire lliure al claustre del monestir de Sant Miquel dels Reis i complint la normativa derivada de la COVID-19.

Les entrades són gratuïtes, es reparteixen per ordre de reserves amb un màxim de 4 persones per compra i tenen unes despeses de gestió cobrades pel servei de la plataforma de distribució d’entrades de 2,5 € per entrada, iva inclòs.

Zahara actua el divendres 21 de maig amb cançons del seu últim disc, ‘Puta’, el treball més intimista de l’artista, del qual ja ha avançat el single ‘Merichane’, en què denuncia l’assetjament i les agressions masclistes que va patir de menuda i en l’àmbit de la indústria musical.

El 28 de maig Revólver, amb Carlos Goñi al capdavant, es presenta, en format de trio, amb el públic després de més de 30 anys a la carretera. I tanca el cicle de concerts Soleá Morente, que en el seu tercer àlbum, ‘Lo que te falta’, torna a les arrels flamenques amb la rumba com a protagonista.

L’obertura de portes de tots els concerts serà a les 21.00 hores, i les actuacions començaran a les 20.15 hores.