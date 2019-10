Connect on Linked in

A la seu de la Diputació de València s’han presentat este dijous les semifinals de la XII Copa Diputació de València – Caixa Popular en la modalitat d’escala i corda i la gran final de la V Copa Diputació de València de raspall. L’acte ha comptat amb la presència de tots els pilotaris implicats en estes partides i ha estat presidit pel diputat d’Esports, Andrés Campos.

La primera semifinal de la XII Copa Diputació de València – Caixa Popular d’escala i corda es jugarà demà divendres al trinquet de Sueca on l’equip de Montserrat de Marc i Javi s’enfrontarà al d’Almussafes amb De la Vega i Jesús (18.30 hores).

Els escaleters han fet de portaveus dels seus respectius equips i ambdós han reconegut la dificultat de passar a la final per l’entitat dels rivals. Marc, a més, ha assenyalat que “arribar a la final seria un premi i una gran alegria perquè, després de passar un any un poc obscur, porte molt de temps treballant per a recuperar el meu nivell”, ha apuntat el jugador de Montserrat.

Per a De la Vega, que en la present temporada ha estat campió de la Lliga i del Trofeu Diputació de València de frontó, arribar a esta semifinal suposa “continuar amb esta gran trajectòria. Jugar la final i guanyar-la seria arredonir un any sensacional, però de moment cal pensar solament en la semifinal perquè tenim rivals molt potents i serà una partida molt durà que hem de jugar amb molt de cap”, ha dit el pilotari d’Almussafes.

La segona semifinal tindrà lloc el dissabte al trinquet Pelayo on l’equip de Vinalesa de Puchol II i Tomàs II jugarà contra el de Benidorm de Pere Roc II i Santi (18.00 hores).

En este cas també han sigut els escaleters qui han intervingut per a mostrar les seues impressions. Puchol II, considerat el ‘Rei de copes’ pels quatre títols aconseguits, ha manifestat que “els equips que han arribat a les semifinals són molt bons i estar entre ells em genera una gran satisfacció. La Copa és una competició a la qual li tinc una especial estima i a veure si amb un poc de sort aconseguim la cinquena, encara que serà molt complicat”, ha dit.

Pere Roc II, un altre dels professionals que sol estar en la lluita dels títols més importants, ha bromejat pel fet d’arribar a les semifinals amb el seu bon amic Santi. “La de Santi i meua ja és quasi una relació d’amor. Entrenem junts, competim junts… Entre els dos n’hi ha una gran amistat. De vegades és complicat perquè ell va massa apressa dins del trinquet, però és un plaer jugar amb ell i afrontem la semifinal amb molta il·lusió, però sabent que serà molt difícil”.

Raspall

La final de la V Copa Diputació de València – Caixa Popular en la modalitat de raspall es jugarà el diumenge al trinquet del Genovés. Els aspirants al títol són l’equip d’Oliva de Vercher i Brisca i el representatiu d’Ontinyent amb Pablo i Tonet IV (11.30 hores).

Com en este cas es tracta de solament quatre pilotaris, tots ells han intervingut en la presentació. Brisca és el vigent campió i ha analitzat de la següent manera la trajectòria del seu equip i la final: “Hem fet un campionat excel·lent, hem estat capaços de superar problemes com la lesió de Vercher i estic molt content d’haver arribat a la final amb ell. En la partida trobe que la reballada serà decisiva perquè és un trinquet menut, però nosaltres anem amb la intenció de gaudir d’ella perquè no tots els dies tens l’oportunitat de jugar per un títol tan important”, ha comentat el mitger.

Per a Vercher seria el primer títol, a més en la temporada del seu debut en la competició. “És el meu primer gran campionat i, llevant del contratemps de la lesió, no puc estar més content. Este tipus de partides de tanta rellevància són molt diferents de les que jo estava més acostumat a jugar, però amb l’ajuda de Brisca he gaudit molt disputant la Copa”, ha dit el pilotari de Piles.

En l’equip contrari, Pablo ha revelat que la Copa ha estat un bàlsam que ha posat fi “a uns moments molt complicats que he passat. Inclús vaig pensar deixar-me de jugar, però gràcies a la Copa he recuperat la il·lusió i les ganes de competir. Estic molt content amb el nivell que estic donant i d’haver tingut com a company a Tonet perquè l’acoblament amb ell ha estat magnífic. La final serà complicada i influirà molt l’encert que tinguem en el traure, però després de tot el que he passat solament pense gaudir el diumenge al trinquet del Genovés”, ha comentat el rest de Barxeta.

Per la seua part, Tonet IV tindrà l’oportunitat de proclamar-se campió per segona vegada en sa casa, el trinquet del Genovés. El mitger reconeix que esta circumstància pot ser un avantatge “perquè el tinc molt tocat. Però si ens toca començar a la part del rest eixe avantatge desapareix amb la treta que té Vercher. A més a més, jugar a casa també és una responsabilitat que podria pesar, encara que nosaltres anem amb la intenció de gaudir de l’experiència”, ha comentat.

Autoritats

El diputat d’esports, Andrés Campos, ha estat encarregat de presidir l’acte i ha manifestat que “la Diputació sempre va de la mà amb la pilota pel que representa per al nostre poble. Hui rebem als pilotaris supervivents de les dues modalitats, als grans ambaixadors de la pilota valenciana, als quals desitge sort per a les partides que queden i sobretot us anime que continueu fent fort el nostre esport autòcton i els seus valors”, ha dit.

Posteriorment ha intervingut José Daniel Sanjuan, president de la Federació de Pilota, qui ha assenyalat que “des de la Federació estem molt contens amb el treball que s’està fent en la Fundació perquè s’ha fet un salt de qualitat en l’organització de les competicions oficials. De la Diputació vull recordar que és un dels màxims valedors de la pilota valenciana des de fa molts anys i a Caixa Popular li volem agrair el seu suport a la pilota. Com a entitat valenciana que sou, esteu demostrant la vostra sensibilitat cap a un dels senyals d’identitat dels valencians”.

A continuació s’ha dirigit als presents Paco Alòs, director del Departament de Responsabilitat Social de Caixa Popular. “Des de Caixa Popular anem col·laborant des de fa molts anys amb la base de la pilota i hui podem comprovar que eixe treball fet per la Federació us ha dut fins al món professional. Ara, amb la introducció de la Fundació per a coordinar el món professional, s’està fent molt esforç per a impulsar la pilota i perquè tinga la presència social que volem i que és tan necessària. I a la Diputació l’hem de donar les gràcies, com a la resta d’administracions, perquè la pilota ha passat moments complicats i la Diputació ha tingut molt clar que calia estar amb la pilota perquè és un element diferencial dels valencians. Però ací els més importants sou els jugadors, que amb el vostre esforç aconseguiu emocionar-nos amb un esport que és espectacular”, ha apuntat Alòs.

Finalment ha estat Josep Maria Soriano, president de la Fundació per la pilota valenciana, l’encarregat de tancar la presentació amb una intervenció un poc més reivindicativa: “Estem preocupats i estem lluitant en tots els àmbits que podem perquè la vostra personalitat tinga el reconeixement mediàtic que es mereix. De vegades ens sentim frustrats per veure com allò que es diu, ‘l’actualitat mediàtica’, no us té en compte com mereixeu. La societat valenciana i qui representa a la societat valenciana té un deute respecte a vosaltres, a la vostra dedicació i trajectòria. Ànim i continueu lluitant com nosaltres anem a lluitar per vosaltres”, ha explicat Soriano.