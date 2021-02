A LA UNIÓ li preocupen també els acords comercials de la UE amb tercers països i les plagues, perquè no hi ha més que veure com està afectant el Cotonet de Sud-àfrica

Connect on Linked in

La campanya citrícola transcorre bé i amb bones expectatives finals, encara que el balanç final dependrà de les liquidacions de Clemenules i Navelines que es preveuen roïnes

Carles Peris aposta “per una major diversificació dels enviaments cap a tercers països, perquè hi ha una excessiva dependència amb la UE”

LA UNIÓ de Llauradors destaca les bones expectatives en aquests moments de la campanya citrícola perquè la recol·lecció va avançada, els preus són bons i l’oferta de fruita és equilibrada respecte a la demanda, la qual cosa podria traduir-se en un final de la mateixa també en aquesta línia positiva. En la part negativa de la campanya, cal destacar les varietats amb més volum productiu en les nostres zones citrícoles, Clemenules en mandarina i Navelina en taronja, que no han respost a eixa bona sintonia i les liquidacions de les quals es preveuen realment dolentes.

La demanda de cítrics és un 10% superior a altres campanyes i s’ha exportat un 16% més que en la passada. No ha quedat pràcticament res de fruita per recol·lectar en el camp i s’ha enviat quasi tot. La pandèmia de la COVID-19 ha resultat profitosa per als cítrics i les recomanacions de l’OMS sobre els beneficis de la vitamina C per a fer front al virus, al costat del fet de ser una fruita amb corfa i que aguanta bé, han fet la resta.

L’organització assenyala que en aquests moments hi ha interés del comerç en les mandarines i taronges tardanes, amb varietats escalonades des de gener fins a abril o maig i sense dificultats d’exportació. A més, es fa a bon preu i un ritme normal, amb millors calibres en la fruita fins i tot que en la primera part de la campanya.

De totes maneres, segons el parer de l’organització, cal ser prudents ja que el desenvolupament dependrà en gran manera de països competidors com Egipte i Turquia, perquè el primer és molt agressiu en vendre barat i no resulta bo per a “aquells que tenim alts estàndards de producció i volem vendre la fruita a un preu raonable en els mercats europeus”.

L’arrancada de la campanya va ser bo també, no va haver-hi problemes ni en el camp, ni en la comercialització i exportació, ni en els preus, que van funcionar bé fins a principis de novembre. Malgrat les perspectives optimistes actuals, en el balanç de la campanya caldrà tindre en compte els problemes en la fase mitjana, entre els mesos de novembre i desembre, amb les dues varietats de més tonatge en la Comunitat Valenciana: Navelina i Clemenules. En els dos casos les cotitzacions han sigut més ajustades i en origen bastant baixes. A més, s’ha tingut un important minvament de fruita no comercial per calibres més xicotets del desitjable.

A l’organització el preocupa així mateix que els acords amb tercers països que subscriu la UE no tinguen cap mena d’ordenació. “Si no som deficitaris produint cítrics en uns mesos determinats, caldria deixar d’importar-se i a més cal reclamar la reciprocitat en les formes de producció perquè tots complisquen els estàndards europeus si volen estar presents en el mercat comunitari”, indica Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

També preocupa els productors la possible entrada de plagues de quarantena, perquè en aquest últim aspecte no hi ha més que veure els efectes del Cotonet de Sud-àfrica en els camps i la falta de solucions immediates. Un altre assumpte que inquieta al sector és l’excessiva dependència de les nostres exportacions cap a la UE i el fet que no siguem capaços de consolidar nous mercats com la Xina, el Japó o altres amb aranzel zero, ni que hi haja tampoc uns protocols de viables per a eixes exportacions a països tercers. “No ens estem diversificant i eixa dependència respecte als mercats de la UE és una cosa que considerem negativa i per això reclamem al Ministeri d’Agricultura que millore els protocols d’exportació a països tercers”, assenyala Peris.