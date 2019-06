A les 15h de la vesprada ha començat la primera “Operació Eixida” de l’Estiu.

Connect on Linked in

2 accidents en Quart de Poblet i Catarroja provoquen retencions en les primeres hores d’Operació Eixida



A les 15h de la vesprada començava la primera Operació Eixida de l’estiu.

S’esperen aproximadament 3 milions de desplaçaments només en la Comunitat Valenciana.

2 accidents en Quart de Poblet i Catarroja provoquen 3 i 6 kilòmetres de retenció respectivament.



La DGT recomana no viatjar entre les 15h i les 24hores i molta aigua per tal de no sofrir una deshidratació durant la conducció i fer un descans cada dues hores per tal d’activar la circulació de cames i peus.