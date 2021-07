A l’Horteta de Greta lluiten per posar en valor les principals varietats autòctones del garrofó

Connect on Linked in

Des de l’Horteta de Greta treballen per reproduir les llavors autòctones tradicionals originals de la terra valenciana.

Volen recuperar els sabors i els valors d’una agricultura respectuosa amb el medi ambient.

David Bosch president de l’Associació de Productors del Garrofó Valencià i propietari de L’Horteta de Greta ens destaca entre els seus cultius ecològics el garrofó . A l’horta trobem les tres principals varietats autòctones del garrofó: pintat (pigmentat de roig-morat), de la cella (amb marques en un sol costat) i ull de perdiu (dit així perquè popularment es diu que s’assembla als ulls d’una perdiu).



En aquestes últimes dècades s’ha reduït en un 75% la superfície cultivada de garrofó autòcton a causa de les dificultats per a competir amb les importacions procedents de països de Centreamèrica com el Perú o l’Equador, així com de l’Índia.

Des de l’associació de productors del garrofó valencià lluiten per posar en valor el garrofó valencià, que a més té més sabor.

A l’Horteta de Greta podràs conéixer amb més profunditat el cultiu del garrofó autòcton valencià.