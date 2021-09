A l’octubre torna el Ludoespai de Godella per a xiquets d’entre 2 i 7 anys

Print This Post

El mes d’octubre ja apareix en l’horitzó. En només uns dies ingressem en un nou mes que portarà novetats molt importants per als xiquets i xiquetes de Godella. De fet, el pròxim 5 d’octubre és la data triada per al retorn del Ludoespai, organitzat per la regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament.

L’Escorxador tornarà a ser el recinte on les i els més xicotets del municipi gaudisquen de les activitats i festes que estan programant des de l’àrea municipal dirigida per la regidora Tatiana Prades.

Com en anys anteriors, els dimarts i dijous, de 17 a 20 hores, les xiquetes i xiquets d’entre 2 i 7 anys s’ho passaran en gran al costat d’altres escolars de la localitat i baix el control de personal qualificat en la dinamització de les persones participants.

Tatiana Prades, regidora d’Infància i Joventut, ha convidat a la ciutadania a tornar al Ludoespai: “Tenim moltes ganes que arribe a la fi el 5 d’octubre per a reprendre les activitats en este espai d’oci infantil que ja és un clàssic a Godella”.

“El Ludoespai s’ha convertit en un servei molt valorat per la ciutadania, ja que permet que els veïns més xicotets s’ho passen en gran en un ambient perfecte per al seu creixement i desenvolupament”, ha agregat la regidora.

Les persones que desitgen apuntar als xiquets i xiquetes en les diferents activitats previstes en el Ludoespai poden fer-ho a través de www.taquillagodella.es a partir del divendres, 1 d’octubre.