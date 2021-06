A partir de demà s’obri la petició de cita prèvia per a inscripcions en l’escola d’estiu d’Alzira

Connect on Linked in

La XXXVI edició se celebrarà al CEIP Alborxí

Del 5 al 30 de juliol de 2021, se celebrarà la XXXVI edició de l’Escola d’Estiu, enguany al CEIP Alborxí, per a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys d’Infantil i Primària.

Demà divendres 4 de juny s’obri el termini per a demanar cita prèvia per a la inscripció en la web municipal www.alzira.es apartat de cita prèvia (A un clic) i serà a partir del dimarts 8 de juny quan comence el termini per a inscriure’s.

Un any més l’Ajuntament d’Alzira, mitjançant la Regidoria de Joventut, ha programat estos tallers que oferixen activitats lúdiques i pedagògiques. Hi haurà tallers, esports, jocs i moltes coses més per a passar-ho d’allò més bé. Segons ha explicat la regidora de Joventut, Leticia Piquer “Com cada any, donem este servei en les diferents èpoques de vacances dels més menuts, per tal què ells aprofiten el seu temps lliure amb activitats educatives i els seus pares, mares i familiars puguen tindre un respir”.

Els tallers tindran un total de 150 places amb integració per diversitat funcional d’uns 10 participants. “De nou es tracta d’una edició especial, en la qual hem hagut d’adaptar-nos a la situació, però que enguany és molt més positiva que la de l’any passat. Les xifres han millorat notablement, per això es planteja una escola amb major horari i major nombre de places”, ha explicat la regidora.

L’horari general de realització de les activitats serà de 9 a 14 hores, amb entrada dels participants de 9 h a 9.30 h i eixida de 13.30 h a 14 h, de manera escalonada.

A més, de manera opcional, es realitzarà escola matinera, de 8 a 9 h, però no hi haurà servei de menjador.

PREUS PÚBLICS:

Els preus públics per a la assistència a l’Escola d’Estiu 2021 són:

Preu per xiquet/a una quinzena (del 5 al 16 de juliol o del 19 al 30 de juliol)

-primer fill inscrit: 60 €

-segon fill inscrit: 55 €

-famílies nombroses/monoparentals, cada fill inscrit, 50 €

Preu per xiquet/a tot el mes ( del 5 al 30 de juliol)

-primer fill inscrit: 95 €

-segon fill inscrit: 85 €

-famílies nombroses/monoparentals, cada fill inscrit, 65 €

–escola matinera, de 8 a 9 h, sense cap cost addicional per a les famílies.