A punt de finalitzar les obres de rehabilitació de les vivendes del barri Les Palmeres de Picassent

L’actuació, des de fa molt de temps reivindicada per l’Ajuntament com a una demanda reiterada del veïnat, ha suposat una inversió de més de 500.000 euros per part de la Generalitat Valenciana

Picassent ha rebut la visita del director general de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar, el qual, junt a l’alcaldessa, Conxa García i el regidor de Benestar Social, Carles Silla, ha fet seguiment de les obres de rehabilitació que estan portant-se a terme en les zones comunes i d’urbanització dels espais lliures de les vivendes públiques del barri Les Palmeres.

Segons el director de l’EVha les obres està previst que finalitzen a finals del proper mes de juny i han suposat una inversió total de 544.500 euros. Una actuació que s’emmarca dins els Plans d’Intervenció Integral Sostenible (PIINS) que està portant a terme la Generalitat en diversos grups de vivenda pública amb l’objectiu de millorar la imatge urbana i l’entorn des del punt de vista ambiental. A més, millorar la qualitat de vida del veïnat es clau, per això, una vegada finalitzada l’obra es posarà en marxa una sèrie de mesures d’atenció social i normalització d’ocupació de les vivendes.

“Per a nosaltres és una gran satisfacció vore com per fi estes obres, que havien sigut reivindicades des de fa molt de temps per l’Ajuntament com a una important demanda veïnal, estan ja a punt d’acabar.”, afirma l’alcaldessa, Conxa García.

Les obres s’han centrat principalment en la reparació de les façanes, reposició de teules en les cobertes, sanejament de pilars en la planta baixa, substitució dels registres d’instal·lació existents, neteja de embornals, renovació de la lampisteria, així com també de les portes d’entrada als edificis, entre altres. També s’han substituït les lluminàries de la plaça interior i dels porters automàtics.

El director general de l’EVha ha destacat que les polítiques de rehabilitació i regeneració són “una de les apostes més importants de la Vicepresidència Segona perquè contribueixen a la redistribució de recursos entre les àrees i col·lectius amb més necessitats”.

Esta setmana està prevista la col·locació de les baranes de les rampes i abans que s’acabe este mes de maig, es farà el tractament i pintura de les reixes, bancs de formigó i part de la pintura interior dels vestíbuls i repàs d’exterior.