A UNIÓ trasllada a la Generalitat la necessitat d’establir ajudes per a compra d’animals i reparació en granges per catàstrofes naturals com la DANA de setembre i la recent borrasca Glòria

També reclama que s’augmente la maquinària pesant necessària per a accedir als masos i granges incomunicades

Conselleria d’Agricultura és sensible a aquesta petició, conscient de la importància del sector ramader en el nostre territori

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que establisca una línia d’ajudes, dins de les ja existents per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes, per a la reparació de les granges o la compra d’animals a fi de restablir i millorar el potencial productiu fins al nivell existent abans que es produïren desastres naturals o fenòmens climàtics adversos assimilables, com és el cas del temporal de la DANA de setembre o la recent borrasca Glòria.

En aquest sentit, desitja agrair la disponibilitat i sensibilitat per a atendre aquesta petició per part de Conselleria d’Agricultura, qui s’ha mostrat disposada a realitzar un esforç tenint en compte la importància del sector ramader per a moltes zones d’interior de la Comunitat Valenciana.

LA UNIÓ també ha demanat a la Generalitat que active tots els mitjans per a reposar la normalitat en zones d’interior de la Comunitat Valenciana i augmente les dotacions de maquinària pesant per a accedir als masos, casetes i granges. Cal assenyalar que en algunes zones de l’interior de Castelló hi ha encara alguns masos i granges incomunicades amb el consegüent problema per a alimentar als animals.

Cal assenyalar que el passat 2 de gener LA UNIÓ va remetre un escrit a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, perquè s’incloguera la reposició d’animals morts en les ajudes per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les empreses ramaderes, actualment en període de sol·licitud, i que van patir pèrdues a conseqüència dels efectes del temporal de pluges, fenòmens costaners i vents -DANA- que va afectar entre l’11 i 14 del passat mes de setembre, fonamentalment a explotacions de la Vega Baja i La Costera.

Ara, ha tornat a repetir la mateixa petició per a la borrasca coneguda com a Glòria, que va ocórrer entre els dies 19 i 22 de gener, amb un efecte directe en les explotacions ramaderes, principalment de les zones d’interior del nord de Castelló i que han provocat danys considerables en les construccions, sobretot per la caiguda dels sostres a conseqüència del pes de la neu acumulada.

Per això, des de LA UNIÓ s’ha sol·licitat una ampliació en un mes del termini de presentació de sol·licituds d’aquesta ajuda de millora i competitivitat perquè aquelles empreses ramaderes que han patit danys tinguen temps de tramitar el corresponent expedient per a aprofitar i poder millorar les instal·lacions danyades i que es troben dins de les inversions subvencionables. Així mateix, demanda l’ampliació de la partida pressupostària destinada a aquesta línia en un milió d’euros per a cobrir les necessitats tant dels afectats per aquesta última tempesta com per la DANA.