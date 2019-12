A València hi ha 568 persones als carrers i 220 allotjades en albergs.

Print This Post

Les xifres s’han pogut saber gràcies al cens que s’ha presentat per primera vegada.

La ciutat de València disposa, per primera vegada, d’un cens real i exhaustiu de les persones sense llar que residixen, tant als carrers com en albergs municipals i gestionats per diferents entitats d’atenció social. El passat 24 d’octubre, personal de 13 entitats i quasi 600 persones voluntàries van participar en la realització del cens que s’ha presentat. L’acció permet disposar ara d’una foto fixa, una iniciativa sense precedents, que permetrà orientar amb eficàcia i coneixement les polítiques públiques en aquest camp, ha explicat la regidora de Benestar Social.

Durant el recompte s’ha detectat la presència de 568 persones als carrers i altres 220 allotjades en albergs. Els perfils d’estes persones situen la mitjana d’edat en els 44 anys, amb un 6% de menors de 21 anys. Per sexes, la majoria són homes (un 79%; i un 21% de dones). El 42% de les persones enquestades té nacionalitat espanyola, i el 60%, estan empadronades a València.



Lozano ha destacat l’aposta de la ciutat de València, a través de la col·laboració d’Ajuntament i entitats, que ha permés millorar els recursos d’atenció social.