A València s’ha celebrat la jornada ‘International Rice Forum’ organitzada per l’Associació Valenciana d’Agricultors.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’objetiu d’aquesta jornada ha estat clar, l’anàlisi dels problemes i les perspectives del futur del sector.

L’Associació Valenciana d’Agricultors ha organitzat al costat de diferents entitats europees la jornada ‘International Rice Forum’. El president de la Generalitat, Ximo Puig, Cristóbal Aguado president de l’Associació Valenciana d’Agricultors, el responsable de la sectorial arrossera i el vicepresident del grup de l’Arròs Comité d’Organitzacions Professionals Agrícoles- Comité General del Cooperativisme Agrari a la Unió Europea, Miguel Minguet, han inaugurat la jornada.

L’objectiu de la jornada ha estat a analitzar els problemes i les perspectives de futur del sector, així com aprovar al final de l’acte un manifest que establisca les reivindicacions prioritàries del col·lectiu per a traslladar-les a les administracions.

El president ha destacat a la jornada que ‘’advoca una reciprocitat real en els controls fitosanitaris que permet a l’arròs valencià competir en igualtat de condicions’’, a més, ha emfatitzat en què de les 800.000 mil tones d’arròs que es produeixen a Espanya, 110.000 mil pertanyen a València.

Puig ha sigut clar a la conferència.

Un acte el qual el president ha insistit en què s’ha de treballar junts des dels instruments públics i els instituts privats per a buscar sinergies, ja que és fonamental adaptar-se “als nous temps” perquè el futur transitarà per la via de la innovació.