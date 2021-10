Abans que acabe l’any es contractaran 68 noves persones i els perfils més sol·licitats són personal administratiu i operari

Connect on Linked in

L’Ajuntament va injectar a l’inici de l’any més de mig milió d’euros per al foment de l’ocupació local

Si estàs parat i cerques treballe aquesta pot ser la teua oportunitat. L’Ajuntament de Quart de Poblet contractarà abans que finalitze l’any a seixanta-huit persones a través dels programes Empuju, Ecovid i Més Opcions Quart. Trenta d’elles entraran a formar part dels Tallers d’Ocupació que ofereixen formació i sou durant un any. Ja estan en marxa dos tallers que estan sent un èxit. Alguns alumnes i alumnes ja han rebut ofertes de treball en ferm d’empreses de la zona per a quan acaben la formació. L’alcaldessa Carmen Martínez va visitar els tallers on es realitzen les pràctiques. L’alumnat va mostrar a l’alcaldessa tot el que està aprenent i li va transmetre el seu optimisme davant aquesta oportunitat.

Al desembre arrancarà el tercer taller per a majors de 18 anys. Els qui realitzen el curs obtindran un títol en Jardineria, Obra de paleta o Energies Renovables que poden homologar en qualsevol país de la Unió Europea. Aquestes iniciatives compten amb fons tant del Ministeri com de la Unió Europea i han sigut seleccionades per la Generalitat entre tots els projectes presentats per diversos municipis.

En total, entre els tres tallers i les escoles d’ocupació, l’Ajuntament rebrà quasi dos milions d’euros.

En breu, l’àrea dirigida per Ángel Lorente començarà les entrevistes per a seleccionar a l’alumnat. És imprescindible estar inscrit en Labora i fer constar, entre els treballs que els agradaria realitzar, els oferits en aquests tallers. És a dir, jardineria, obra de paleta o renovables.

En aquesta edició, els programes Empuju i Ecovid arriben carregats d’una pluja de contractes que tenen una duració d’un any i una nòmina per damunt del salari mínim interprofessional. A través de Empuju està previst que es contracte quinze persones menors de trenta anys mentre que amb el programa Ecovid, seran vint-i-tres persones amb la trentena superada les que entren a formar part de la plantilla municipal.

També és imprescindible estar apuntat a Labora i especificar de manera concreta per a quina mena de treballs estàs qualificat i t’agradaria optar. Com més s’acosten als que se sol·liciten des de Quart de Poblet més opcions es té de ser preseleccionat per Labora.

Estar inscrit garanteix que no sols et criden des del teu municipi sinó també des d’altres pròxims.

Generalment, encara que això pot variar, els perfils més sol·licitats per l’Ajuntament de Quart de Poblet són:

personal tècnic titulat en grau de Periodisme, Agents d’Igualtat, Magisteri, Història, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Dret, Ciències de la Informació, Ciències Ambientals, ADE, Economia, Administració Pública, Arquitectura, Enginyeria d’Edificació, Ciències Ambientals, Geografia, Psicologia, Pedagogia, Magisteri, Educació i Treball social, Sociologia i Ciències Polítiques. Persones titulades en CFGS, en Informàtica de Gestió, Administració, Comerç, Animació Sociocultural, Disseny.

Així com persones inscrites sol·licitant les ocupacions d’oficial de jardineria, obra de paleta i electricitat, auxiliars administratius, auxiliars de serveis/conserges, operaris/as en general, obra, jardineria, neteja.

Recentment es van incorporar a la plantilla de l’Ajuntament de Quart de Poblet sis persones desocupades gràcies al Programa d’Ús d’Iniciativa Social amb Corporacions Locals (EMCORP 2021).

Sense comptar els llocs de treball generats gràcies al mig milió d’euros que va injectar l’Ajuntament per a crear ocupació local, durant 2021, els programes d’inserció empre han aconseguit que 138 persones eixiran de les llistes de l’atur.

Si necessites revisar o canviar les ocupacions en les quals estàs inscrit, pots demanar cita en el Espai Labora de Manises, per a actualitzar les teues dades, o a través de la web de Labora. En el següent enllaç facilitem un vídeo explicatiu de com fer-lo. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a4ehc_vx4og

L’Ajuntament de Quart de Poblet, compta amb una subvenció per a la contractació de persones desocupades majors de 30 anys per corporacions locals, dins del programa ECOVID de Labora 2021, per import de 430.645,96 euros emmarcat en el programa operatiu del Fons social Europeu 2014-2020 (Avalem Experiència Plus).

Al mateix temps, i dins del mateix programa operatiu, compta amb una subvenció de 365.056,57 per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys, programa EMPUJU2021.

Les instruccions del programa #ECOVID2021 la podeu trobar en: https://t.co/wnn8htnoux?amp=1

Les instruccions del programa #EMPUJU2021, la podeu trobar en: https://acurtar.link/6c0zi9

Recorda que per a poder participar en el programa EMPUJU has d’estar inscrit en #Garantíajuvenil i LABORA. Enllaç d’inscripció a Garantia juvenil: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

Tots dos programes d’interés social per a la contractació de persones en situació de desocupació, en col·laboració amb les corporacions locals, compten amb contractacions per un període de 12 mesos, els processos de selecció dels quals, es realitzarà en breu, mitjançant sondeig de l’oficina d’ocupació (LABORA).

Qualsevol persona pot rebre assessorament o resoldre dubtes escrivint un mail a afic@quartdepoblet.org o telefonant al 96 1536210 ext. 250