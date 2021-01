Acaba el tancament perimetral a Guadassuar

Print This Post

Des de l’ajuntament de Guadassuar amb la col·laboració de les associacions del poble apel·len a la responsabilitat amb la divulgació d’un vídeo

Aquest 21 de gener entren en vigor el paquet de mesures acordades per l’Executiu presidit per Ximo Puig després de la reunió de la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19.

Després dels 14 dies de tancament perimetral, només 4, dels 29 municipis valencians que es trobaven tancats, han aconseguit millorar la seua situació.

Guadassuar és un dels municipis que deixa d’estar tancat perimetralment i s’acull com la resta de la Comunitat Valenciana a les noves restriccions per a frenar l’augment de contagis de coronavirus.

Durant els 14 dies de tancament perimetral s’han hagut de prendre mesures per a controlar els moviments d’entrada i eixida dels ciutadans de Guadassuar.

Per a apel·lar a la responsabilitat dels ciutadans de Guadassuar i fer un esforç col·lectiu per a guanyar la partida al coronavirus, s’ha realitzat un vídeo on han participat representants del Consell de Participació Ciutadana, els Centres Educatius i les AMPA, el Centre de Salut i els representants dels partits polítics de l’Ajuntament de Guadassuar.

Des de l’ajuntament agraeixen als ciutadans que han sigut responsables, esperen la prompta recuperació dels contagiats i lamenten les vides perdudes pel coronavirus.



Ara la responsabilitat col·lectiva és la clau per a frenar la pandèmia.