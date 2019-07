Acaba la temporada del Programa d’Activitat Física i Salut i s’inauguren les activitats estivals a València

Print This Post

Durant els mesos de juliol i agost les classes seran els dimarts i dijous, de 9.00 a 10.00 hores i de 10.00 a 11.00 hores, havent-hi dos torns tots dos dies



El Programa d’Activitat Física i Salut s’ha clausurat este matí en la instal·lació de Voleibol de platja Malva-rosa, després de deu mesos d’activitats (setembre-juny), en les quals han participat més de 150 ciutadans i ciutadanes. A més, s’ha impartit la primera classe de la temporada estival a la platja.



Així mateix, a l’acte de clausura del programa organitzat per la Fundació Esportiva Municipal (FDM), en col·laboració amb la Regidoria d’Esports, Sanitat i Salut de l’Ajuntament de València i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, han acudit el director gerent de la FDM, Jesús Casero, i el Cap de Servici Esportiu de la Fundació Esportiva Municipal, José Manuel Brotons.



D’altra banda, quant a la nova temporada dels mesos de juliol i agost les classes seran els dimarts i dijous, de 9.00 a 10.00 hores i de 10.00 a 11.00 hores, havent-hi dos torns tots dos dies. Així mateix, les classes d’este programa es traslladen de la Platja de la Malva-rosa a la instal·lació municipal de Voleibol de platja, situada en l’arena a l’altura del carrer José Ballester Gozalbo, 10, al costat de la font dels dofins. A estes classes gratuïtes poden acudir totes les persones que vulguen sense necessitat d’estar receptats pel seu metge de capçalera.



PROGRAMA D’ACTIVITAT FÍSICA I SALUT



A través del Programa d’Activitat Física i Salut, els metges de diferents centres de salut, mitjançant l’anomenada “Recepta d’Activitat Física”, poden prescriure un tractament basat en l’exercici físic dels pacients, que és implementat en les instal·lacions esportives municipals per personal qualificat de la FDM, amb l’adequació de l’activitat al corresponent tractament.



El programa té com a objectiu final millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, millorant els nivells d’activitat física dels adults sedentaris o amb alguna patologia mitjançant una acció coordinada entre els professionals sanitaris d’atenció primària i els de l’activitat física i esportiva.



Per a aconseguir-ho, es pauta una sèrie d’exercicis dirigits per un professional qualificat, amb els quals es pretén activar de manera general tots els sistemes corporals de forma global, respectant les característiques de tots els assistents, treballant les qualitats físiques bàsiques, com a coordinació, agilitat i ritme, entre altres. Durant tot l’any s’han dut a terme les classes al Jardí del Túria, a l’altura del Palau de la Música, amb un total de set jornades impartides.