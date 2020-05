Acció Cultural destina 80.000 euros per a la compra de llibres a les biblioteques municipals de València

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Acció Cultural, ha destinat una partida pressupostària de 80.000 euros per incrementar els fons bibliogràfics de les biblioteques municipals i donar suport a les editorials valencianes i llibreries de la ciutat. Així ho ha anunciat la regidora Maite Ibáñez, qui ha explicat que mitjançant esta adquisició de llibres “pretenem contribuir a alleujar la situació de paràlisi econòmica i d’activitat que travessa el sector del llibre per la crisi sanitària”.



“Som conscients que el sector es troba en una situació molt complicada, i més tenint en compte que el cessament de l’activitat ha tingut lloc en una de les èpoques de majors vendes, la qual coincideix amb la celebració de la Fira del Llibre”, ha lamentat Ibáñez, de manera que “hem agilitzat tot el possible el procediment d’esta compra de llibres perquè es faça efectiva com més aviat millor”.



Pel que fa a la distribució del pressupost per a les adquisicions bibliogràfiques, la responsable d’Acció Cultural ha precisat que de la partida global de 80.000 euros, 50.000 van destinats a les 32 biblioteques municipals i la Biblioteca Històrica Municipal. En esta última, la compra d’exemplars, que s’emporta el 10% del total, s’ha centrat en documents sobre la història i cultura valenciana, mentre que a les biblioteques municipals abasta tot tipus de gèneres, per a totes les edats i temàtiques.



“El 22% de les noves adquisicions el formen llibres amb perspectiva de gènere, temàtica LGTBI, lectura fàcil i canvi climàtic”, ha ressaltat Ibáñez, qui ha recordat que al mes de setembre de l’any passat la xarxa de biblioteques de la ciutat es va unir al programa “Biblioteques en Igualtat”, que impulsa l’associació estatal Clàssiques i Modernes, per activar “una mirada crítica amb perspectiva de gènere a l’hora d’apropar-nos a les prestatgeries de les biblioteques i esmenar les absències d’obra literària i intel·lectual escrita per dones de tots els temps”. El 33% són per novetats editorials per a adults, com novel·les, teatre, còmics i altres matèries, mentre que el 24% està destinat a novetats editorials infantils i juvenils, com ficció, àlbums il·lustrats o còmics. Finalment, el 11% s’ha reservat per lots per a 26 clubs de lectura, inclosos títols per al Festival València Negra, amb el qual les biblioteques col·laboren cada any. Esta selecció de temàtiques i percentatges de compra té com a objectiu respondre a les mancances dels fons o activitats i també a la demanda dels usuaris, que ens traslladen els responsables de les biblioteques.



D’altra banda, els 30.000 € restants provenen dels pressupostos participatius DecidimVLC, que van ser resultat de la votació pública, d’entre diversos projectes per a la ciutat. La distribució ha sigut la següent: 6.000 euros per a la biblioteca María Moliner (La Vega Baixa), 6.000 euros per a la biblioteca Tomàs Vicent Tosca (Amistat) i 19.000 euros per a la biblioteca Roís de Corella (Malilla). En estes tres biblioteques, atenent les demandes veïnals, les adquisicions van orientades principalment a la renovació i actualització de la col·lecció enfocada a la població infantil i juvenil, així com, en menor mesura, per a jocs didàctics. A més, a la biblioteca Roís de Corella es va a adquirir material electrònic per al foment d’activitats d’animació cultural, per a tallers i clubs de lectura, com projector, pantalla o equip de so, dels quals es beneficiarà el barri de Malilla.



Ibáñez ha ressaltat que estes adquisicions tindran una repercussió directa en les llibreries i en la indústria editorial valenciana. “Este és una de les principals peticions que ens han formulat les associacions professionals per pal·liar els efectes de la crisi, amb qui estem treballant per donar resposta a un sector que és fonamental per al teixit cultural valencià”, ha conclòs.