Acció Cultural duplica les ajudes a festivals i circuits escènics

La dotació econòmica global ascendix a 105.000 euros, enfront dels 50.000 de la convocatòria anterior

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València ha aprovat hui la convocatòria d’ajudes a festivals i circuits escènics, les quals compten enguany amb una dotació global de 105.000 euros, enfront dels 50.000 de l’exercici anterior, segons ha explicat la vicealcaldessa, Sandra Gómez, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern. “L’objectiu d’estes ajudes, impulsades per la Regidoria d’Acció Cultural, és afavorir la consolidació de festivals i circuits escènics de caràcter privat que es desenvolupen a la ciutat de València durant l’any 2020 fins el 31 de gener de 2021, així com aconseguir una major descentralització de la cultura als barris”, ha assenyalat Gómez.

Per la seua banda, la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha indicat que “esta convocatòria d’ajudes a festivals i circuits escènics ha duplicat l’import total perquè pugen disposar de més recursos econòmics, en un any especialment delicat pels efectes derivats de la crisi sanitària”.

“A la ciutat de València tenim una xarxa de festivals amb una dilatada trajectòria que han posat en valor la pròpia identitat dels barris en els quals es desenvolupen, junt a les diverses disciplines artístiques que representen, i que tenen un gran potencial com a atractiu cultural i turístic o per contribuir a la cohesió social”, ha destacat Maite Ibáñez, qui ha assenyalat com a exemple a Russafa Escènica, Valencirc, Circuit Bucles, 10 Sentits o Cabanyal Íntim.

Després de l’aprovació de la convocatòria a la Junta de Govern Local, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en la seu electrònica de l’Ajuntament de València, www.valencia.es. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l’endemà del de la publicació. El procediment que regula la concessió de les subvencions és el de règim de concurrència competitiva, sotmès al sistema de valoració establert en funció d’uns criteris fixats en la convocatòria, com l’experiència en projectes similars, el nombre de funcions, la capacitat per generar xarxa amb altres festivals i amb el teixit associatiu de barri, aspectes formatius, la quantitat i qualitat de la programació o la viabilitat del projecte. Els festivals o circuits que opten a la subvenció han d’identificar de forma clara l’art escènic, sense excloure altres disciplines que pugen complementar la programació.

Pel que fa a les modificacions realitzades en les bases reguladores per a adaptar-les a la situació derivada de la crisi sanitària, Ibáñez ha apuntat que “a l’incrementar l’import global també hem augmentat el límit màxim per festival o circuit, dels 10.000 euros de la convocatòria anterior fins als 15.000 euros de l’actual”.

Una altra de les modificacions és que, en cas de suspensió de festival o circuit en la data inicialment prevista, es podria considerar com a cost subvencionable del projecte, el 50 per cent del caché de les companyies que no haguessen pogut ser reprogramades en altres dates sempre quan estos cachés hagen estat abonats per l’organitzador. D’altra banda, i en aquells casos d’impossibilitat total de la realització de festival o circuit, s’admetran com a costos subvencionables la part corresponent a les despeses subvencionables, com les de personal contractat necessari per a la realització de l’activitat, material fungible, despeses de formació o altres despeses que es corresponguen amb la realització d’activitats directament relacionades amb el projecte.

Finalment, la regidora ha recordat que incrementar la dotació econòmica d’estes ajudes va ser una de les peticions plantejades pels propis festivals en la Trobada “Festivals a Escena” celebrat durant el 24 i 25 de febrer al Centre Cultural La Nau. Recentment, la regidoria d’Acció Cultural ha augmentat les ajudes a la producció escènica fins als 250.000 euros, així com les de programació en espais escènics de titularitat privada (350.000 euros), aprovades divendres passat.