Acció Cultural se suma al festival Dansa València 2025, que se celebrarà del 5 al 13 d’abril

L’Ajuntament col·laborarà amb la contractació de diverses companyies artístiques per acostar la dansa contemporània a tots els públics

La Junta de Govern Local ha aprovat la participació de l’Ajuntament de València, a través de la Delegació d’Acció Cultural, en el festival Dansa València 2025, que tindrà lloc del 5 al 13 d’abril, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura.

El portaveu municipal, Juan Carlos Caballero, ha subratllat el compromís del consistori amb la promoció i el foment de la cultura en les seues diverses manifestacions: “A més de les múltiples iniciatives pròpies promogudes per la corporació, també col·laborem amb esdeveniments d’altres entitats per garantir un accés divers i ampli a la cultura”.

Un festival obert a la ciutat

L’objectiu principal del festival Dansa València és acostar la diversitat de la dansa contemporània a tots els públics. Per això, les propostes no es limitaran a sales de teatre, sinó que es representaran en jardins i espais emblemàtics de la ciutat, convertint València en un escenari viu i dinàmic.

Com cada any, el festival donarà cabuda a una gran varietat d’estils i llenguatges coreogràfics, posant en valor la riquesa i versatilitat de la dansa contemporània.

Companyies i espectacles patrocinats per l’Ajuntament

L’Ajuntament de València contribuirà a la celebració del festival contractant diverses companyies artístiques que participaran en el programa amb els següents espectacles:

5 i 11 d’abril – Lo que los árboles no cuentan – Kiko López & Héctor Plaza

– Lo que los árboles no cuentan – 6 i 11 d’abril – Estrip (outdoor) – Paula Serrano

– Estrip (outdoor) – 5 i 10 d’abril – Cuentas corrientes – Jessica Castellón Jiménez & Boris Orihuela Pérez

– Cuentas corrientes – 5 d’abril – Nel mio respiro – CocinandoDanza

– Nel mio respiro – 5 d’abril – Batalla urbana – Valencia City Cypher

– Batalla urbana – 6 d’abril – El baile de la zurda – La Cerda

– El baile de la zurda – 9 d’abril – Transeúnte – Daniel Rodríguez

– Transeúnte – 11 d’abril – No – La Venidera

– No – 9 d’abril – Lo memorable – Javier Hedrosa

– Lo memorable – 13 d’abril – Trïade – Colectivo Glovo

– Trïade – 13 d’abril – La Festa – Colectivo Dánzate

Amb aquesta col·laboració, València reforça el seu paper com a capital cultural i escenari de referència per a la dansa contemporània, consolidant-se com un espai de diàleg i creació artística obert a tota la ciutadania.