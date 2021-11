Acció Ecologista-Agro denúncia la construcció d’una variant al Parc Natural del Riu Túria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Acció Ecologista-Agro ha llançat, junt amb altres entitats, un manifest sobre la polèmica construcció de la variant sud de Pedralba, que va ser presentat el 4 de novembre en la reunió de la Junta Rectora del Parc Natural del Riu Túria per les entitats ecologistes i sindicals amb representació en este òrgan de participació, entre les quals es troba Acció Ecologista-Agro.

En estos moments, una part del Parc Natural del Túria es troba amenaçada pel projecte de construcció d’una carretera que el travessa, dissenyada concretament en paral·lel al municipi de Pedralba on l’amplària del Parc Natural es redueix a uns 400 metres en terrenys d’Àrea Objectiu de Conservació.

El projecte, que ara es vol reprendre amb una nova aprovació del PORN, contempla una rotonda a menys de 10 metres del llit del Túria, així com la construcció d’una barrera entre el poble i el riu d’aproximadament dos quilòmetres.

Això constitueix una greu amenaça en cas d’inundacions, limitant la capacitat d’evacuació de manera severa. Sense oblidar l’impacte ecològic i patrimonial associat a esta obra.

La ONG adverteix que hem de considerar que qualsevol agressió a alguna part de tot l’àmbit del Parc Natural del Túria és una agressió al seu conjunt. I, en este sentit, el projecte de variant sud de Pedralba, V-175, és un atemptat contra el nostre parc de conseqüències incalculables a mitjà i llarg termini.

Asseguren ser conscients de la urgent necessitat de traure el trànsit pesat del nucli urbà de Pedralba, però no plantejar “solucions” que hipotequen el nostre futur i el de les noves generacions, per molt econòmiques que siguen. Especialment en el context d’emergència climàtica que vivim, en què hem d’actuar per conservar i recuperar els espais naturals.

Per això, diuen, és hora de rectificar i buscar alternatives sostenibles, consensuades amb el Govern del Botànic, la Diputació de València, l’Ajuntament de Pedralba i, evidentment, amb els col·lectius veïnals i ecologistes.

Per a ells, resulta contradictori que, malgrat la responsabilitat que té la Junta Rectora per conservar el patrimoni mediambiental del Parc Natural, fins al moment, a esta no se li ha demanat cap informe, ni tampoc se li ha convidat a participar en l’elaboració del traçat.

Per tot això, els representants de les entitats ecologistes en la Junta Rectora, sol·liciten la participació de la Junta en el procés de seguiment del projecte i insten a la Conselleria competent i a la Diputació a que col·laboren i troben una solució al problema del trànsit existent a Pedralba sense generar afeccions sobre l’Àrea Objectiu de Conservació.