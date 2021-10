Acció Ecologista-Agro reinvindica una vegada més la palla de l’arròs com a matèria prima aprofitable

Print This Post

Un any més, amb l’arribada de la tardor, Acció Ecologista-Agró i la Cooperativa Agroecològica L’Aixada com Eixida organitcen una nova edició del Banc de Palla d’Arròs de l’Albufera de València.

El Banc de Palla és un projecte sense ànim de lucre i d’esperit reivindicatiu que van impulsar fa huit anys amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania l’accés a la palla de l’arròs, evitant que es convertisca en un residu problemàtic.

Enfront de la manca de solucions per a gestionar en el parc natural la palla de l’arròs com a residu, amb este projecte volen continuar reivindicant el seu valor com a matèria primera.

Consideren que la palla, si no es crema, pot ser un recurs molt aprofitable sense arribar a convertir-se en un problema mediambiental i de salut pública. De fet, aseguren, que això mateix és Enguany el funcionament d’esta iniciativa social és el mateix. De nou les bales de palla seran gratuïtes, ja que les subvencionarà la Conselleria d’Agricultura Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i Transició Ecològica GVA Agroambient.

Per fer les respectives comandes, els usuaris deuran omplir un formulari ubicat a la página web pajadearrozvalencia.com. Hi haurà un límit màxim per a estes bales subvencionades, així que si les comandes superen la quantitat establida, adverteixen, hauran de repartir-les. Una qüestió que confirmaran una vegada s’hagen rebut totes les sol·licituds.

A més, tenint en compte que l’any passat tingueren problemes amb les pluges i la burocràcia de la subvenció, la organització farà tot el posible perquè enguany l’Albufera puga abastir les bales de palla d’arròs en bones condicions per als projectes de bioconstrucció,