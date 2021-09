Aclaracions de la companya i militant socialista Gemma Alós, Alzira

Print This Post

En uns mesos, previsiblement en març del 2022, l’agrupació socialista d’Alzira entrarà en procés de primàries per tal de dirimir qui ostentarà la nova secretaria general.

Ahir 14 de setembre es celebra l’executiva ordinària corresponent al mes de setembre on vaig anunciar la meua candidatura per a concórrer al procés d’elecció.

Davant els militants i simpatitzants vaig deixar clar que la meua candidatura no està impulsada per cap sector crític encapçalat per Pedro Grande, Arturo Gallego, ni cap altre membre socialista, sinó que es tracta d’una decisió personal, molt meditada i amb la intenció de liderar un nou projecte socialista.

També vaig aclarir les declaracions aparegudes en premsa en les que se assegurava que la relació amb els meus companys del Grup Municipal Socialista són gelades i distants, cosa que jo no he manifestat en cap moment, ja que el dia a dia amb el meus companys és cordial i sense cap desavenència.