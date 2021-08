Aconsegueixen reintroduir a mar oberta a la tintorera encallada a la Platja de Ponent de Benidorm

Connect on Linked in

Ahir es va produir l’albirament d’una femella de tintorera, de 2,5 metres i 80 quilos de pes, que havia quedat encallada a la Platja de Ponent de Benidorm.

Ha sigut un banyista el qui va avisat a les autoritats i, després d’activar-se el protocol d’actuació de la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana, l’equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic s’han desplaçat immediatament al lloc per a socórrer a l’animal, que es trobava molt prop de la costa, nadant a tan sols 30 centímetres de profunditat.

En arribar a la platja, i gràcies a l’ajuda dels efectius de la Policia Local, Guàrdia costanera i del Servei de Socorrisme i Salvament de Benidorm, s’ha immobilitzat a l’exemplar de manera adequada amb material de maneig per a taurons i s’han traslladat a alta mar, lluny de la costa, amb ajuda d’una de les embarcacions cedides pel Club Nàutic de Benidorm.

La tintorera, també coneguda com a tauró blau, és una espècie estesa en mars i oceans tropicals i temperats, per la qual cosa la seua presència no és inusual en la Mar Mediterrània, on està catalogada en perill crític d’extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.