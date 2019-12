Acròbates i animació musical en la Cavalcada de Reis d’Algemesí

Connect on Linked in

Un total de 15 grups participen en la desfilada d’enguany

La festa de Reis arriba a Algemesí carregada d’actes previs a la cavalcada que han omplit la ciutat d’activitats dirigides als més xicotets. Després de la campanya d’animació nadalenca i la huitena edició de Expo Fira Jove, el dissabte 4 de gener la plaça Major es convertirà a partir de les 17 hores de la vesprada en una gran festa. Primer amb un espectacle infantil i posteriorment amb la possibilitat d’entregar la carta als ambaixadors reals.



Un total de 15 grups participen en la cavalcada d’enguany el diumenge 5 de gener, una desfilada que començarà a les 18.30 hores des del Teatre Municipal fins a la plaça Major, seguint el mateix itinerari d’altres anys pels carrers Arbres, Germanies i Muntanya per a arribar a la fi de festa en la plaça Major.



Al llarg de la cavalcada els Reis aniran acompanyats, entre altres, per grups d’animació, un drac xinés i actuacions musicals de grups de la ciutat. Diferents grups de ball ompliran de música, ball i color la cavalcada, igual que ho faran les diferents bandes i grups que també participen. Destaca la presència de grups locals que animaran el recorregut, entre ells les bandes de Maristes i Nostra Senyora de la Soledat, la percussió de Trabukatu, la Societat Musical d’Algemesí, Algadins Grup de Danses, la Escola Musical de Tabal i Dolçaina i Berca Grup de Danses. També formen part del seguici les falleres majors de la ciutat i les seues corts d’honor que encapçalaran una nodrida representació del món faller algemesinenc.





En arribar a la plaça, els reis entraran en la Basílica de Sant Jaume per a fer les seues ofrenes a Jesús. En acabar, començarà un espectacle amb acrobàcies i un ball per a celebrar que les Majestats són a la ciutat. Per a finalitzar, i després de rebre les claus de la ciutat de mans de l’alcaldessa, els tres Reis pujaran a l’escenari per a rebre als més xicotets i fer-se fotos amb ells.