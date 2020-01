Acte commemoratiu Fundació Manuel Broseta amb la presència de Ximo Puig

Connect on Linked in

Ximo Puig reivindica la figura de Manuel Broseta

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat la figura de Manuel Broseta com a símbol de la lluita per la democràcia i la convivència, durant el XVIII acte commemoratiu d’Amics de la Fundació Professor Manuel Broseta.



“Manuel Broseta significa la lluita per la democràcia, per la convivència i, sobretot, l’intent permanent de dignificar la política i la cultura”, ha afirmat Puig, qui ha recordat l’aportació de Broseta durant els anys de la Transició

El President ha assenyalat que amb ell es va anar “el patrimoni polític més important d’aqueix temps” i que la seua contribució a la política ha permés viure “un temps de pau, de llibertat i d’igualtat com el que han sigut aquests últims 40 anys”