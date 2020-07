Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira va organitzar un acte constitucional en commemoració de les víctimes de la covid-19 en reconeixement al personal sanitari i de serveis d’Alzira.

L’objectiu d’aquest acte era recordar a les 6 persones d’Alzira víctimes de la COVID-19, amb la corresponent solidaritat cap a les seues famílies i amistats pels moments tan durs que han passat, per les especials circumstàncies de comiat que han hagut de passar.

A més mostraren el seu afecte a les 86 persones que han estat confirmades com a casos positius i que esperem que recuperen la seua salut i normalitat com més aviat possible si és que no s’han recuperat encara.

Donaren les gràcies als i les professionals de la Salut, de les residències de la ciutat d’Alzira, les persones del Serveis Socials en general i les d’atenció a domicili en particular, els serveis de neteja, Farmàcies, Cossos de Seguretat, l´Exèrcit, Protecció Civil, treballadors i treballadores del sector alimentari, i totes les entitats i les persones que han treballat durant l’estat d’alarma i que estan treballant per atendre a cobrir les necessitats de la població en general, i en especial de les persones més vulnerables.