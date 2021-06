Acte de presentació dels llibres guanyadors dels Premis Ciutat de Torrent

Els autors presentaran en primícia les seues obres en el Museu de l’Horta Sud

L’Ajuntament de Torrent, per mitjà de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, ha organitzat per al pròxim 9 de juny un acte oficial de presentació de les obres que guanyaren la passada edició dels Premis Ciutat de Torrent.

Serà el primer acte presencial que organitza l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià des de l’esclat de la pandèmia, raó per la qual s’ha triat un escenari que permeta garantir les mesures de seguretat i complir els protocols sanitaris que la situació actual requereix. Per això, el pati del Museu de l’Horta Sud acollirà esta presentació a l’aire lliure, amb capacitat limitada de públic, però amb més espai disponible per als assistents. Caldrà, doncs, confirmar-hi l’assistència, telefonant al 961 111 849 o amb un correu dirigit a l’adreça usvalencia@torrent.es

En l’acte els autors guanyadors dels Premis, amb les obres guanyadores ja editades, prendran la paraula per a explicar-les: Isabel García Canet, premi de poesia, presentarà oficialment La llum del buit; el guanyador del premi de narrativa juvenil, Salvador Lauder, ens parlarà de Parents llunyans; i Maurici Belmonte, que quedà finalista en el certamen de narrativa juvenil, presentarà Nawfal, espera’m.

Este certamen compta amb el patrocini i la col·laboració de Caixa Rural i de l’editorial Tabarca, que aporten una part de la dotació dels premis i Tabarca s’encarrega d’editar-les.

L’acte serà conduït per l’escriptora i poetessa M. Carmen Sáez, a qui acompanyarà el músic Rubén Suárez, tots dos encarregats de posar lletra i música a una vesprada dedicada a la llengua i la literatura. En acabar, es repartiran exemplars dels llibres presentats als assistents.