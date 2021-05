«Activa’t amb el pàdel» arranca en Alzira amb més de 500 alumnes inscrits

Print This Post

Més de 500 alumnes dels col·legis Federico García Sanchiz; Gloria Fuertes; Tirant lo Blanch; l’Alborxí; Ausiàs March; Pintor Teodoro Andreu; Sants Patrons, Blasco Ibáñez i García Lorca, de tercer de primària, s’han inscrit en el programa «Activa’t amb el pàdel», el qual perseguix combatre el sedentarisme provocat per la pandèmia de la COVID-19.

L’activitat es prolongarà fins al 31 de maig. Consistix en una sessió setmanal d’introducció al pàdel que inclou diverses activitats a les instal·lacions municipals del Camp d’Esports de Venècia.

L’horari és de dilluns a divendres de les 9 fins a les 13 hores, és a dir, quatre hores amb: benvinguda als participants; introducció a la pràctica d’esta modalitat esportiva; circuits recreatius; temps per a esmorzar, jocs específics entorn del pàdel, adaptats per a cada nivell, i, a més, temps per a dibuixar.

Fernando Pascual, regidor d’Esports, ha visitat este matí els alumnes que estan realitzant l’activitat i que pertanyen al centre educatiu García Sanchiz. Ha pogut comprovar el desenvolupament de les diverses rutines en què s’estructura «Activa’t amb el pàdel».

«Des de la Regidoria d’Esports estem considerant la possibilitat de realitzar l’activitat amb altres modalitats esportives, per tal de facilitar a l’alumnat de la ciutat l’aprenentatge de noves disciplines esportives amb les quals familiaritzar-los i, per què no, propiciar, en un futur, la pràctica habitual de qualsevol de les propostes esportives que es poden realitzar en les instal·lacions esportives de la ciutat d’Alzira», segons ha matisat el regidor.