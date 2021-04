Activa’t amb el pàdel proposta esportiva dirigida als alumnes de tercer de primària d’Alzira

Connect on Linked in

Combatre el sedentarisme provocat per la pandèmia de la COVID-19, eixe és l’objectiu que perseguix la Regidoria d’Esport amb «Activa’t amb el pàdel».

Esta proposta està dirigida als alumnes de tercer de primària dels centres educatius de la ciutat d’Alzira. Es desenvoluparà del 3 fins al 31 de maig, amb una sessió setmanal d’introducció al pàdel que inclourà diverses activitats a les instal·lacions municipals del Camp d’Esports de Venècia.

L’horari de la proposta esportiva serà de dilluns a divendres entre les 9 i les 13 hores, «quatre hores on els participants rebran una benvinguda; introducció a la pràctica d’esta modalitat esportiva; circuits recreatius; temps per a esmorzar; jocs específics entorn del pàdel adaptats per a cada nivell, a més de temps per a dibuixar» ha manifestat el regidor encarregat de l’Àrea esportiva, Fernando Pascual.

L’activitat és totalment gratuïta i comptarà amb el suport de quatre professors i professores especialitzats en la pràctica de l’esport a realitzar, a més d’un coordinador d’activitats. Els centres educatius interessats en participar de l’activitat deuen telefonar al Departament d’Esports, 96 312 83 04 – 667 910 584

La idea, en un futur, és realitzar esta activitat amb altres modalitats esportives i dirigida a tots els nivells acadèmics per tal de propiciar l’activitat física d’una manera dinàmica, divertida, i amb un ambient propici per a descobrir els múltiples beneficis saludables que ens aporta realitzat qualsevol activitat esportiva.