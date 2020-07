Activem Alfafar ix al carrer

Connect on Linked in

El pla d’impuls de la ciutat s’ha presentat a la ciutadania amb diferents accions de comunicació.

L’alcalde, Juan Ramón Adsuara, s’ha dirigit a la ciutadania amb una carta en la qual explica la situació municipal després del covid-19 i que anava acompanyada d’un díptic amb les principals mesures Activem Alfafar.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Comunicació, i en col·laboració la resta d’àrees del consistori, ha llançat una campanya de promoció del pla d’impuls de la ciutat Activem Alfafar per a promoure el coneixement i col·laboració de la ciutadania.

Les accions de presentació i conscienciació mesclen la seua presència als carrers d’Alfafar i en les xarxes socials, maximitzant així la seua aconseguisca tota la població. En diferents carrers del municipi poden trobar-se panells i cartells en els quals es detallen les principals mesures adoptades en el pla Activem Alfafar. Al seu torn, aquesta informació s’ha estat publicant i compartint en les diferents xarxes socials de l’Ajuntament.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha volgut dirigir-se a la ciutadania, a través d’una carta, per a donar comptes i explicar la situació actual de l’Ajuntament d’Alfafar. En ella, Adsuara defensa la unitat dels grups de la corporació municipal a l’hora d’impulsar social i econòmicament la ciutat. Amb aquest pla, assegura, des de l’ajuntament es treballa perquè “cap família o persona quede arrere per les dificultats de la nova situació” derivada del covid-19.

Al costat de la carta d’alcaldia, la població ha rebut un díptic amb les principals àrees d’acció del pla Activem Alfafar i les seues mesures més destacades. Addicionalment, com a part de la campanya per a involucrar a la ciutadania, s’han realitzat i publicat vídeos en els quals diferents persones de la localitat expliquen quines són les seues il·lusions i els seus records per a un Alfafar actiu.



Activem Alfafar

Amb una inversió d’1.446.038 euros, aquest projecte té com a objectius principals el foment del consum i l’ocupació, amb un suport especial a autònoms i pimes, així com la cura de tota la ciutadania perquè cap persona quede arrere a Alfafar.

En aquest pla s’inclouen les mesures adoptades durant l’estat d’alarma per a pal·liar els efectes de la crisi derivada del covid-19, i tota una sèrie d’accions encaminades a la recuperació del municipi en els àmbits de recuperació econòmica, mesures socials, adaptació de l’administració a la nova situació i sol·licituds a administracions superiors.