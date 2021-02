Activistes mediambientals netegen l’abocador il·legal dels Moles davant la passivitat de l’ajuntament de Paterna

Connect on Linked in

La Coordinadora, que va aconseguir recaptar 1.500 euros en 24 hores per a pagar la neteja, recorda que porta anys denunciant els abocadors il·legals que infesten el terme municipal de Paterna

Amb la neteja es pretén posar fi al problema de salubritat que suposa l’acumulació de fems, però també evitar possibles incendis com l’ocorregut el passat 8 de febrer al Parc Natural del Túria.

Activistes mediambientals han realitzat una neteja d’abocaments il·legals en el barranc d’Endolça, dins del Paratge Natural dels Moles. En total s’han recollit 8 contenidors i més de 50 tones de residus de diferent tipus que s’han transportat a una planta de reciclatge per al seu tractament. En la neteja, els conservacionistes, han comptat amb la col·laboració de la Associació Valenciana d’Esports de Muntanya (AVEM).



Per a realitzar l’acció, els activistes, van aconseguir reunir més de 1.500 euros en menys de 24 hores. Les aportacions individuals eren de 10 euros i han participat més de 150 persones. Segons explica un portaveu, “és una vergonya que la ciutadania haja de fer-se càrrec de la neteja d’abocadors il·legals per la inacció de l’ajuntament de Paterna”. Els conservacionistes, que vénen denunciant els abocaments des de maig de 2019, han decidit a actuar en aquest paratge per “el perill que suposa l’acumulació de residus en una zona tan sensible com el barranc d’Endolça i per a evitar la contaminació de tot el llit pels escolaments d’aigua”.



La Coordinadora per la Protecció dels Moles ja va denunciar en el seu moment que, “curiosament en el paratge on es pretenia construir Port Mediterrani, proliferen els abocaments sense que l’ajuntament obligue als propietaris netejar una zona molt sensible pel perill d’incendi que genera i els perjudicis a la fauna dels Moles (Raboses, esquirols, llebres, teixons, ginetas, etc.).” El portaveu de la Coordinadora es pregunta si hi haurà algun tipus d’interés per a degradar la zona i aplanar així el camí a la multinacional britànica.



En la Coordinadora troben a faltar polítiques actives per a evitar aquesta situació que converteix a Paterna en un poble “tercermundista”. Segons denuncien els seus responsables, no hi ha un pla de neteja ni es persegueix els infractors ni es vigilen les zones més sensibles per a evitar els abocaments. Els activistes recorden que ja van presentar al consistori un estudi realitzat conjuntament amb Acció Ecologista Agró en el qual assenyalaven més de 130 punts en tot el terme municipal de Paterna amb un volum estimat de 11.071 m³. “Hui dia els 130 abocadors il·legals continuen actius davant la passivitat de l’ajuntament” denuncien els responsables de l’informe.



Paterna, un exemple de greenwashing: “Vivim en un poble en el qual es baldea els carrers del centre de Paterna amb aigua amb aroma a pi, però es deixa tirar fems en qualsevol cuneta o zona apartada del bosc o l’horta sense que l’ajuntament prenga cartes en l’assumpte”.



La Coordinadora anuncia futures mobilitzacions, quan la situació pandèmica ho permeta, per a acabar de netejar la zona de residus més xicotets i que s’han escapat d’aquesta primera neteja.