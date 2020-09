Activitats a l’aire lliure, l’alternativa de la Piscina Coberta a la pràctica física en temps de Covid-19

Connect on Linked in

Davant la situació de pandèmia de la Covid-19 des de la Regidoria d’Esports hem tingut que buscar una eixida per tal d’oferir activitats als usuaris dels espais tancats de la Piscina Municipal Coberta.



“Hem optat per l’alternativa de l’activitat a l’aire lliure per tal de seguir oferint l’oferta d’esport i oci, mantenint en tot moment les mesures de prevenció i protecció necessàries perquè es desenvolupen de manera segura”, ha declarat el regidor d’Esports, Fernando Pascual.



S’ha dissenyat una graella bàsica d’activitats, amb sessions dirigides de pilates, gap, bootcamp i aerojump. A més es manté la proposta inicial per als cursos de pàdel al poliesportiu Venècia.



“Tots els usuaris que necessiten més informació sobre les activitats alternatives que hem proposat a l’aire lliure la podran obtindre en l’àrea d’atenció al client de la Piscina Coberta, als números de contacte 963 128 304 i 667 910 854”, ha matisat el regidor.



Entre totes i tots hem de realitzar un esforç per a no detindre la pràctica de l’activitat física, per això hem posat tot el nostre empeny en buscar una alternativa viable per a oferir les activitat en estos temps d’incertesa.