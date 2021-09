Activitats esportives i d’arts escèniques en Inquiet 2.0, la nova proposta del Centre Jove de Paiporta

Connect on Linked in

Dansa aèria, parkour, improvisació teatral, GAP, entrenament runner i zumba són les opcions per als i les joves de 12 a 18 anys. La inscripció ja està oberta al web paiporta.es/inquiet

El Centre Jove de Paiporta ha obert la inscripció per a Inquiet, la programació d’activitats esportives i d’arts escèniques gratuïtes per a persones joves entrre 12 i 18 anys. El tràmit es pot formalitzar al web paiporta.es/inquiet.



Les opcions d’Inquiet 2.0, la segona edició d’aquest programa, són múltiples. Hi ha dansa aèria, parkour, improvisació teatral, GAP (Glutis, Abdominals i Cames), entrenament runner i zumba. Tal com s’anuncia al web d’Inquiet, hi haurà sessions de prova per a que les persones interessades puguen fer-se una idea sobre el terreny del que oferirà cada activitat i decidisquen si apuntar-s’hi o no.



Per a la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, «Inquiet ofereix alternatives variades d’oci saludable per a les persones joves, enfocades a la recuperació de la pràctica esportiva i al desenvolupament artístic i personal de la joventut paiportina» ja que, tal com indiquen els estudis, «la pandèmia els ha afectat especialment a ells, i a l’hàbit de fer esport, que ha caigut en picat».



Per això, «des del Centre Jove no hem deixat de treballar per a continuar oferint alternatives, sempre d’acord amb les normes sanitàries de cada moment, però amb l’objectiu clar de dinamitzar i enriquir el temps d’oci de la població jove de Paiporta», ha afegit Val.



Les activitats d’Inquiet 2.0 es porten a terme en la seua totalitat a les instal·lacions del poliesportiu municipal, majoritàriament, a l’exterior, les vesprades de dilluns a divendres. Els horaris es poden consultar al web paiporta.es/inquiet.