Actuació dels bombers del Consorci a l’incendi d’una fàbrica abandonada a Paiporta

El Consorci Provincial de València ha intervingut a l’incendi d’una fàbrica abandonada a Paiporta, dedicada al mobiliari, i ocorregut prop de les dotze de la matinada.

Fins allí el Consorci hi va mobilitzar dotacions de bombers de Torrent, Paterna, Catarroja i Burjassot, i diversos comandaments. A més de la nau interior, también s’hi ha vist afectada una sitja exterior per a serradures.

Els bombers hi han donat per controlat l’incendi a les 01:0O h de la matinada, tot i que al llarg d’este matí encara s’ha estat repassant la zona per acabar d’extingir.