Actualització dades COVID. 300 casos cada 100.000 habitants d’incidència acumulada, Alzira

A hores d’ara a Alzira hi ha 137 persones positives, i com és habitual, l’increment es dona en el cap de setmana, ja que dels últims tres dies s’han registrat 27 caos nous. La taxa d’incidència per tant augmenta fins els 299,93 casos per cada 100.000 habitants.

Així el ritme de contagi va incrementant-se progressivament. Tot i que l’augment es menor que altres setmanes, la taxa continua en ascens, un fet preocupant, que ens obliga no sols a extremar les mesures sinò també a estar molt atents als símptomes.

Pel que fa a la vacunació, esta setmana al Casal fester hi ha una programació intensiva. Hui dilluns estaran administrant vacunes des de les 9:00 fins a les 20.30 hores, demà dimarts des de les 8.30 del matí a les 20.30 hores, dimecres també en el mateix horari i dijous començarà a les 8.30 hores i es prolongarà fins a les 21.30 hores.

Esta setmana la majoria de dosi de vacunes es destinaran a les persones entre 30 i 39 anys, als quals s’inocularà Pfizer i Moderna.

Altre dels grups majoritaris que serà vacunats esta setmana és la població entre 40 i 49 anys, amb els quals es pretén avançar en la segona dosi. D’altra banda, al llarg d’esta setmana continua administrant-se la pauta de vacunació completa dels menors de 60 que van rebre la primera dosi d’Astrazeneca.