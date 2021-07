Actualització de dades COVID. Alzira duplica les xifres en 4 dies

Print This Post

La incidència acumulada és de 65 casos cada 100.000 habitants

Els casos de coronavirus s’han doblat a Alzira en l’última setmana. Actualment hi ha 30 casos actius a la nostra ciutat, (16 el passat dijous) dels quals 7 són dels últims 3 dies. Es manté la mateixa tònica d’augment de la incidència al igual que en la resta de la Comunitat Valenciana i del territori espanyol.

Estem davant unes xifres que la regidora de sanitat, Gemma Alós, ha valorat com a preocupants “La xifra més alarmant és que en 4 dies, des del dijous dia 5 hem duplicat els casos actius i hem duplicat la incidència acumulada. Cal que complim estrictament les mesures de seguretat perquè ens juguem també una campanya de vacunació sense incidents”

Cla recordar que en este moment en que continuen augmentant els casos de coronavirus, també ho fa el nombre de persones vacunades. Sanitat preveu administrar més de 451 mil dosis de la vacuna contra la Covid-19 esta setmana.

La major part de vacunes a la Comunitat aniran destinades al grup de 49 anys per a segones dosis i de 30 anys per a primeres dosis. A més, del total de vacunes, 159 mil dosis seran d’Astrazeneca per completar la pauta amb les persones majors de 60 anys.

Pel que fa a la ciutat d’Alzira, esta setmana estan citades les persones de 60 a 65 anys per a la segona dosi d’AstraZeneca. I continua la vacunació de les persones entre els 30 i 39 anys.

Des del departament de Salut de la Ribera, se cita a les persones mitjançant el seu telèfon de contacte, indicant la data i hora de vacunació. Recordem que és molt important que eixes dades estiguen actualitzades al sistema SIP. Per a poder verificar que són correctes cal accedir

http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto

Tots els dubtes sobre la vacunació, justificants, actualització de dades de contacte, notícies i molt més en:

http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/inicio