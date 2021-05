Actualització de dades COVID: Alzira per baix dels 20 casos cada 100.000 habitants

Connect on Linked in

En la reunió setmanal amb els representants dels diferents municipis que integren el Departament de Salut de la Ribera, per tal de conèixer l’actualitat COVID, s’ha comunicat que els últims 7 dies, en Alzira tenim 19.70 casos cada 100.000 habitants. En total hi ha 9 casos actius, 3 d’ells en els últims 3 dies.

A la reunió, ha assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós, qui ha explicat que “estes dades mostren una estabilització de la incidència al nostre municipi. Seguim amb xifres similars a la de la setmana passada, i ens trobem en un nivell d’alerta 0, el que es considera nova normalitat, es a dir que convivim en el virus. Estem complint les normes i això es reflectix en les dades”



Des de l’Ajuntament desitgem que les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat i agraïm a tota la població l’esforç pel compliment de les mesures vigents.

VACUNACIÓ

Pel que fa a la vacunació, esta setmana s’acaba de vacunar amb la primera dosi a les persones que tenen entre 66 i 69 anys i s’han posat les segones dosis als majors de 70.

La propera setmana, els majors de 60 que no estan vacunats per qualsevols motiu, hauran de telefonar al seu centre de salut per tal de gestionar la seua vacunació

Pel que fa a les persones entre 40 i 50 anys, la Generalitat anunciava ahir que serà a partir del 17 de juny quan començarà a administrar-se la vacuna i que els majors de 50 almenys hauran rebut una dosi abans del 15 de juny.

La Comunitat Valenciana ha superat a hores d’ara, els 2 milions de vacunes, de manera que 1 de cada 3 valencians ha rebut almenys una.

El calendari per a coneixer quan està prevista la vacunació en funció del grup d¡edat es pots consultar a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat http://coronavirus.san.gva.es/…/vacunas-por-grupos-de-edad

Esta informació s’actualitzarà setmanalment.

Recorda que les teues dades de contacte han d’estar actualitzades al sistema SIP, per tal que puguen posar-se en contacte amb tu. Des del departament de Salut de la Ribera, se cita a les persones mitjançant el seu telèfon de contacte, indicant la data i hora de vacunació. Revisa que les dades estiguen actualitzades al sistema SIP. Per a poder verificar que són correctes cal accedir ací: http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto

En cas de dubtes sobre la vacunació, es pot telefonar al 900 300 555 i si es necessita un justificant de vacunació, es pot descarregar a laa web de Conselleria https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/vacunascovid?language=ca&fbclid=IwAR2VToNr8X7lTrHe3FTVl45KA7OuDdxzqIrlqFJDl72zI1L_OaCwy-



A més des del Departament de Salut de a Ribera, s’ha llançat una campanya per q conscienciar i dir que “Este partit no acaba amb el final de l’estat d’alarma i la vacunació… No et confies”