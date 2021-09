Actualització de dades COVID: Frenada del nombre de casos a Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Incidència de 33 casos cada 100.000 habitants

En l’actualització de les dades dels municipis que formen part del departament de salut de la Ribera, Alzira continua baixant el ritme de contagis de la COVID-19 i se situa en una incidència similar als nivells de juny.

En els últims dies, la corba de contagis baixa i ens situa en una taxa d’incidència de 32.8 casos per cent mil habitants. Durant els últims 14 dies s’han notificat 15 casos, tres d’ells s’han registrat en els últims 3 dies.

“Ara mateix ens trobem en una nivell de risc baix, ja que la incidència es troba per davall dels 50 casos cada 100.000 habitants. Continuem el descens de contagis i tenim menys de la meitat de casos que la setmana passada, una de es xifres més baixes dels últims mesos. Continuem pel bon camí, estem en una de les dades més baixes del últims mesos”, ha explicat la regidora de sanitat, Gemma Alòs.

Des del Departament de Salut de la Ribera es continua la campanya de vacunació al casal Fester, que encara la última etapa de vacunació, i la pròxima setmana es seguix donant la possibilitat de acudir sense cita prèvia a aquelles persones que no van rebre la vacuna per diferents raons.

Pel que fa a la programació d’administració de vacunes, ja ha finalitzat la vacunació de xiquets i xiquetes de 12 anys, i els xiquets de 11 anys rebran la cita en complir els 12 anys.

Des del mateix departament s’està fent la campanya «La vacuna en l’embaràs protegeix per dos», per tal que les dones embarassades estiguen informades de les qüestions relacionades amb la vacunació, l’embaràs i la lactància i recorden que és important que es vacunen per a evitar possibles problemes derivats de la COVID.

“Des de l’Ajuntament desitgem que totes les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i agraïm a la ciutadania la seua participació en la vacunació i el compliment de les mesures amb responsabilitat, ambdós essencials per a poder recuperar la normalitat” afig la regidora.