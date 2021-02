Actualització de dades COVID Lenta milloria a Alzira, amb una incidència de 1116 casos per cada 100.000 habitants

Connect on Linked in

El Departament de Salut de la Ribera rebaixa les xifres del contagi

De nou, hui s’ha celebrat la reunió telemàtica amb els representants dels diferents municipis que integren el Departament de Salut de la Ribera. En els últims 7 dies, en Alzira hem passat de 1333 casos per cada 100.000 habitants a 1116 casos. En total tenim 510 casos actius (609 a data 28 de gener), en els últims tres dies 80 casos nous.



La regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha assistit a la reunió, en la qual han donat xifres semblants per a tots els municipis. “En general es rebaixa la quantitat de casos a tota la comarca, cosa que suposa una lleugera baixada de la incidència, tot i que continua sent molt alta i continuem un nivell 4 d’alerta sanitària, explica la regidora de sanitat Gemma Alós, a més, afig, encara que estes dades suposen un respir per a la pressió hospitalària, la situació és delicada a l’Hospital de la Ribera”



D’altra banda, ahir mateix es donava avís d’un possible frau relacionat amb la COVID a persones vulnerables. Tant el Centre de Salut, com l’Ajuntament posaven en coneixement la existència d’este fet en el qual es telefona a persones majors vulnerables avisant de possibles vacunes a domicili, de la realització prèvia d’un PCR o de la instal·lació de sistemes de desinfecció. “A dia de hui el Servei de Salut no crida a la població per a donar-li cita per a vacunar-se a domicili. Si alguna persona rep una telefonada d’este tipus cal que la ignore, que extreme la precaució, i si és possible avise als cossos de seguretat. En cas que, més endavant s’haja de fer vacunacions a domicili a persones dependents, s’informarà degudament i pels canals oficials de les actuacions i els passos a segur” ha explicat la regidora



Mesures fins el 15 de febrer

Grups que no superen les dos persones, llevat que es tracte de convivents

En domicilis i espais privats, només reunions familiars i socials del mateix nucli o grup de convivència.

S’exceptuen, la criança i les cures, les reunions de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents, o de les persones que viuen soles, amb altra única unitat de convivència .

No estan incloses en les limitacions les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents.

Confinament perimetral de la Comunitat Valenciana.

Addicionalment, des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns, i des de les 15.00 hores de la vesprada dels dies festius fins a les 15.00 de l’endemà al festiu, queda limitada l’entrada i eixida a municipis de més de 50.000 habitants: València, Alacant, Elx, Castelló de la Plana, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer, i Vila-real.

Tancament de tota l’hostaleria. Només es permetrà el servei de menjar per a emportar, siga distribuït al local o per repartidors.

Tancament del comerç a partir de les 18 h de la vesprada.

Tancament d’instal•lacions esportives.

Mascareta obligatòria a partir de 6 anys en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic, durant la pràctica d’activitat física.

Tancar els parcs, jardins i zones de joc infantils de la nostra ciutat.

Tancar al públic dependències municipals. Només s’acudirà amb cita prèvia.

Suspendre activitats culturals, d’oci espectacles i joventut programades.

La biblioteca municipal només donarà servei de préstec de llibres.