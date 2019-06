Adecco, Dacsa Group, Imegen i València Activa guanyen els Premis UVocupació

Connect on Linked in

La Universitat de València, a través del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, reconeix amb aquests guardons la tasca realitzada per empreses, organitzacions i entitats en el foment de l’ocupació de qualitat

Fundación Adecco para la Integración Laboral; Maicerías Españolas S.A. – Dacsa Group; Ángela Pérez, CEO d’Imegen; i Fundació València Activa del Pacte per a l’Ocupació de la Ciutat de València han estat les organitzacions guanyadores dels Premis UVocupació (I EDICIÓ) en quatre categories: inclusió laboral de persones amb discapacitat, Responsabilitat Empresarial, dona directiva o empresària i ocupació jove, respectivament.

Els Premis UVocupació, organitzats per la Universitat de València a través del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius que dirigeix Adela Valero, reconeixen així la tasca realitzada per organitzacions, empreses, institucions i entitats per a la promoció de l’ocupació de qualitat, especialment de l’ocupació jove.

Els guardons han estat lliurats durant el transcurs de l’acte de presentació del servei UVocupació, inscrit dins de la Fundació General de la Universitat de València i dirigit per la professora Marisa Quintanilla.

El lliurament dels Premis UVocupació (I EDICIÓ), celebrat al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València aquest dimecres, ha estat presidit per la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, i ha comptat amb la presència de la directora general de Planificació i Serveis (Labora) de la Generalitat Valenciana, Eva Hernández, a més de nombroses autoritats acadèmiques i polítiques, i una nodrida representació del sector empresarial valencià, entitas i organitzacions.

La composició del Jurat

La rectora Mavi Mestre ha presidit així mateix el Jurat que ha valorat les 55 candidatures presentades. Aquest Jurat ha estat format per expertes i experts en l’àmbit econòmic i empresarial, així com institucions i serveis especialitzats.

La composició del Jurat ha estat: a la Presidència, la rectora Mavi Mestre; i com a vocals, la directora general d’Ocupació i Formació de Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Rocío Briones; la regidora delegada de Relacions Institucionals de l’Ajuntament de València, Sandra Gómez; el president de la Cambra de Comerç, José Vicente Morata; la presidenta del Consell Valencià de l’Associació Espanyola de Directius, Amparo Bertomeu; el president de la Fundació Universitat Empresa (ADEIT) de la Universitat de València, Juan Manuel Pérez; el president de la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València, Carlos Pascual; el president de la Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de València, Alejandro Escribá; el president del Club de Mentors de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, Francisco Duato; les vicerectores de la Universitat de València Adela Valero i Elena Martínez; el gerent de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Suria; i la directora del programa UVocupació, Marisa Quintanilla.

Els premiats

Fundación Adecco para la Integración Laboral ha estat reconeguda amb el Primer Premi UVocupació a l’acció en matèria d’ocupació d’inclusió laboral a l’empresa, entitat o administració que més ha afavorit l’accés a la formació i l’ocupació digna i de qualitat de les persones amb discapacitat.

Fundación Adecco té com a missió ajudar les persones en risc d’exclusió a trobar una ocupació com a principal eina per a eixir d’aquesta situació de vulnerabilitat. Així, la seua tasca està adreçada a persones amb discapacitat, dones víctimes de violència de gènere, persones amb responsabilitats familiars no compartides, i persones majors de 45 anys desocupades de llarga duració, entre unes altres persones en risc d’exclusió.

El Primer Premi UVocupació a l’acció en matèria d’ocupació de Responsabilitat Empresarial al projecte o experiència amb repercussió directa en l’ocupació de qualitat ha estat per a Maicerías Españolas S.A. – Dacsa Group.

El grup d’empreses dedicat al desenvolupament d’ingredients alimentaris compta amb un Departament Corporatiu de Persones especialitzat. Entre els projectes duts a terme l’any 2018 es troben una Proposta de Valor per al Treballador, un Sistema de Bandes Salarials que garanteix l’equitat interna dels salaris i l’equitat externa amb el mercat laboral, la incorporació de noves Eines Digitals de comunicació interna, la definició d’un Model de Lideratge Propi, i una ferma política de Responsabilitat Social Corporativa.

Ángela Pérez Pérez, CEO i presidenta del Consell d’Administració d’Imegen, ha estat la guanyadora del Primer Premi UVocupació a la dona directiva o empresària, en reconeixement a la trajectòria professional i el lideratge de la qual ha permés obrir camí a la resta de dones dins de l’àmbit executiu i empresarial.

Llicenciada en Ciències Biològiques, va iniciar la seua carrera com a investigadora en la Universitat de València, participant en els primers projectes europeus de seqüenciació de genomes complets i publicant dos articles en la revista científica ‘Nature’. Amb tan sols 24 anys va fundar una de les primeres empreses biotecnològiques a Espanya i primera dedicada al diagnòstic genètic humà, Sistemas Genómicos. Més tard, va fundar Imegen, referent internacional en diagnòstic genètic humà, on exerceix el càrrec de CEO i presidenta del Consell d’Administració. Imegen ha assolit enguany una xifra de negocis de 7,2 milions, té una plantilla de 65 persones i exporta el 32% de tots els serveis i productes que genera a 25 països diferents.

Fundació València Activa del Pacte per a l’Ocupació de la Ciutat de València ha guanyat el Primer Premi UVocupació a l’impuls de l’ocupació jove a organitzacions que han dut a terme iniciatives d’impacte i aporten valor a la generació d’ocupació jove i de qualitat. És una entitat dependent de l’Ajuntament de València que compta amb la participació d’UGT, CCOO i la Confederació Empresarial Valenciana.

València Activa treballa amb joves des de diverses àrees: Ocupació, amb contractes directes per a joves, Agència d’Ocupació València Activa, programes i plans d’ocupació i formació, i assessorament i orientació laboral (Barris per l’Ocupació); Innovació en la Cerca d’Ocupació, amb un servei de Coaching Laboral, orientació mitjançant Skype i una eina de Llançament d’Ocupació; Formació; i Emprenedoria, amb punts d’atenció a l’emprenedor, espais de coworking, ajudes directes a l’emprenedoria i el Programa Inicia Jove, entre unes altres inicaitives. En l’actualitat, està desenvolupant un estudi per a posar en marxa un programa per al retorn del Talent Jove.