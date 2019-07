Adela Girona i José Alberto Lage, del Club de Natació Samaruc d’Almussafes, podi en la Travessia entre El Perelló i Les Palmeres

Connect on Linked in

Ell va ser segon de màster 5 i ella tercera de màster 4 en la prova, que es va desenvolupar el passat diumenge 14 de juliol al matí



En la vint-i-cinquena edició de la convocatòria, organitzada pel Club Natació Sueca, van participar 306 nadadors i nadadores



Almussafes també destaca en natació. Amb l’arribada de l’estiu, els èxits esportius no cessen per a la localitat, com es va demostrar el passat diumenge 14 de juliol en la XXV Travessia de natació entre El Perelló i Les Palmeres Trofeu Segundo Castelló. En la prova, organitzada pel Club Natació Sueca en col·laboració amb l’Ajuntament d’aquesta població, José Alberto Lage Borrajo i Adela Girona Giménez, tots dos integrants de l’acabat de constituir Club de Natació Samaruc d’Almussafes, van aconseguir medalla.



Lage va conquistar la plata en la categoria Màster 5 masculina, mentre que Girona va tornar a casa amb el bronze en la categoria Màster 4 femenina. Es tracta del segon any consecutiu en el qual Adela participa en aquest trofeu i manté la seua força, atés que en 2018 es va adjudicar la segona plaça. En total, les 306 persones inscrites en el campionat van haver de recórrer 2.400 metres entre totes dues platges. Finalment, Germán Malonda, del NTGAS Sports Team, i Maite Bañuls Escolano, del Club Ondara, van liderar la classificació absoluta.



Juntament amb la citada prova, aquest municipi de la Ribera Baixa també va collir la I Travessia Les Palmeres-El Perelló-Els Palmeres, novena etapa de la Copa d’Espanya d’Aigües Obertes puntuable per al XI Circuit d’Aigües Obertes de la Comunitat Valenciana, que va comptar amb un recorregut de 5.000 metres.