Adela Mateu Doménech elegida per unanimitat Jutgessa de Pau de l’Alcúdia.

En la mateixa sessió plenària es va nomenar, també per unanimitat, Juan Carlos Escribano Pascual com a Jutge de Pau suplent. Al ple es va donar compte de la renúncia del regidor de Cultura i s’aprovaren diversos nomenaments i tres mocions.

Al plenari ordinari del mes de setembre s’han aprovat els 19 punts de què constava l’ordre del dia, entre els quals figurava l’elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut. Ambdós càrrecs van ser votats a favor unànimement pels tres grups del consistori, PSPV, PP i Compromís i han recaigut en les persones de Adela Mateu Doménech i Juan Carlos Escribano Pascual.

Es dóna la circumstància que l’actual jutgessa de Pau estava ja exercint el càrrec els darrers dos anys, en ser ella la jutgessa suplent i trobar-se el jutge titular, Joaquim Madramany, de baixa per malaltia. El seua magnífica tasca en tot este temps l’ha avalada per a passar a ser, ben merescudament, la titular del càrrec.

En la mateixa sessió es va donar compte de la renúncia, per motius laborals i de formació, del regidor de Cultura, Guillem Bohigues Pedrazas, qui s’ha traslladat a viure a Londres a cursar un màster, amb un lloc de treball associat, en una prestigiosa Universitat. La persona que els substituirà és la següent en la llista de les passades eleccions pel PSOV-PSOE, Maria José Retamino.

També al ple ordinari de setembre s’aprovaren els nomenaments dels representants en els diferents Consells sectorials del municipi, així com en la Comissió informativa de Patrimoni, i se va establir la composició de la Mesa Permanent de Contractació, que a petició dels partits de l’oposició, quedà conformada en 9 membres, per tal de poder incloure-hi un representant de cada grup polític. L’Alcalde havia proposat fer una Mesa completament tècnica, llevant tots els representants polítics, deixant-la amb 5 membres per tal de no haver d’implicar tants funcionaris, però tampoc no va posar cap problema en acoblar-se al que li demanaven PP i Compromís. Finalment la Mesa tindrà 9 membres, entre ells un representant de cada partit.

La sessió va aprovar per unanimitat una moció del PP en defensa del sector agrícola i ramader i una de Compromís en defensa del camp valencià, després de l’intent infructuós del representant del PSPV de convertir ambdues en una moció conjunta dels tres grups. Tot i la negació dels dos grups de la oposició en fer la moció conjunta, el grup de govern no va dubtar a votar ambdues de manera favorable. Així mateix es va aprovar, amb l’abstenció dels 4 representants del PP, una moció de Compro,ís per al tancament de la Central Nuclear de Cofrents al 2021 i per a la paralització de la construcció del magatzem de residus radioactius.