ADERES Burjassot es proclama Campió de Lliga de futbol 8 inclusiu LFI

Els equips esportius de ADERES Burjassot continuen collint importants èxits esportius. En aquestes setmanes, han participat en diferents competicions i els resultats per als xics i les xiques que componen els equips de ADERES no han pogut ser millors.

D’una banda, en la Lliga de futbol 8 inclusiu LFI, ADERES Burjassot s’ha proclamat Campió en la categoria Sènior A de la lliga inclusiva on participen equips de tota la comunitat. Un resultat súper important per al club ja que era la primera vegada que participaven en aquesta modalitat en gespa, tal com han assenyalat fonts de l’entitat.

A més, en les competicions de la Federació de la Comunitat Valenciana, en bàsquet s’han alçat amb el subcampionat i, en futbol sala, amb el bronze, altres dos importants resultats donat el gran esforç que, al llarg de l’any, realitzen cada setmana en els seus entrenaments.

Tres grans resultats que porten pel cap alt alt del calaix, una vegada més, als i les components de ADERES Burjassot que mostren també la importància de l’esport com a eina inclusiva.