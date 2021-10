Adjudicada la instal·lació de 300 contenidors per reciclar l’oli domèstic als carrers de tots els barris i pobles

Connect on Linked in

Campillo destaca que este projecte, fruit dels pressupostos participatius, té com a objectiu facilitar el reciclatge de l’oli de cuina, un producte altament contaminant

L’Ajuntament ha adjudicat el contracte per instal·lar aproximadament 300 contenidors metàl·lics d’oli domèstic als carrers de tots els barris i pobles de València per import de 299.997,46 euros, IVA inclòs. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que este projecte, fruit dels pressupostos participatius, té com a objectiu facilitar el reciclatge de l’oli de cuina, “un producte altament contaminant”. Al 2020 la ciutat de València va recollir a través dels seus 95 contenidors actuals, situats a edificis municipals, un total de 29,8 tones d’oli domèstic, que equivalen a aproximadament 37.250 litres d’oli. “Així que el marge de millora, amb els nous contenidors situats directament a la via pública, serà molt gran”, ha destacat Campillo. L’edil ha informat a més a més que el consistori està estudiant que siguen entitats sense ànim de lucre les que es facen càrrec de la recollida de l’oli, per fer intervenció social.

El contracte, adjudicat a CERVIC, S.A., té com a objectiu la instal·lació de contenidors d’oli domèstic a tots els barris i pobles de València. L’oferta guanyadora ha permés augmentar el nombre de contenidors fins a 302 unitats, dels 266 que inicialment s’havien previst en la licitació. Tal i com ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, “fins ara teníem molts contenidors en edificis públics, però això limitava l’horari en què la gent podia fer-los servir. Han sigut les veïnes i veïns els que ens demanaren que instal·làrem este tipus de contenidors al carrer”. Este projecte té el seu origen en la participació ciutadana dins l’edició de pressupostos participatius de 2019-2020.

Els contenidors, que seran antivandàlics i antirobatori, comptaran amb un sistema de retenció de líquids antivessament amb capacitat d’almenys sis litres. Constaran de dos parts: l’exterior, que serà metàl·lica, amb capacitat per depositar l’oli en botelles de plàstic de fins a cinc litres, i la part interior, que consistirà en una cubeta metàl·lica o en un contenidor de polietilé d’alta densitat. A més, en estos contenidors es col·locarà informació sobre el reciclatge d’oli domèstic i altres informacions importants per a la correcta gestió dels residus per part dels veïns i veïnes.

Seran uns 300 contenidors els que es distribuiran pels barris i els pobles de València, i que conviuran amb els que estan ubicats als edificis públics, i amb els que hi ha als ecoparcs fixos i mòbils de l’Ajuntament de València i de l’Entitat Metropolitana del Tractament de Residus (EMTRE). La finalitat és facilitar el reciclatge de l’oli de cuina. Tal com ha explicat Sergi Campillo, “l’oli és altament contaminant i no s’ha de tirar pels desaigües de casa, hem de tindre en compte que és molt difícil d’eliminar quan es fan els processos de depuració de l’aigua i, per tant, el que cal fer sempre és reciclar-ho”. Segons alguns estudis, un únic litre d’oli pot arribar a contaminar 40.000 litres d’aigua. A més, es pot usar com a biocombustible si es gestiona adequadament.

“Fins ara teníem 95 contenidors per a la recollida d’oli domèstic, situats en diversos edificis municipals, el que dificultava la seua visibilitat; a més, que estos edificis tenen horaris i no són accessibles a qualsevol hora. Per això era molt important tindre contenidors en via pública. Al 2020 la ciutat de València va recollir a través dels seus 95 contenidors un total de 29,8 tones d’oli domèstic, que equivalen a aproximadament 37.250 litres d’oli. Així que el marge de millora, amb els més de 250 nous contenidors situats directament a la via pública, serà molt gran”, ha destacat el vicealcalde.

L’oli domèstic recollit per l’Ajuntament de València és transportat a les plantes de l’EMTRE. “Amb este contracte complim la petició ciutadana a través dels pressupostos participatius i a més, ajudem a millorar la gestió ambiental d’un residu molt contaminant”, ha conclòs Sergi Campillo.